Annonce d’un équipementier civilo militaire allemand à l’assaut du marché africain

publicite

0 Partages Partager Twitter

Historique et présentation de la société HAIX

La suite après cette publicité

Fondée en 1948, HAIX est une entreprise de tradition bavaroise de Mainburg en Allemagne. Sy­nonyme de Xaver Haimerl, le fondateur de la société, la lettre X a été ajouté de son prénom aux trois premières lettres de son nom de famille et a créé la société « Haimerl Xaver Schuh­fertigung ».

En 1992, Ewald Haimerl est non seulement maître cordonnier dans l’entreprise de son père, mais aussi commandant adjoint des pompiers de Mainburg. Les bottes en caoutchouc que le pompier porte à cette époque lors des interventions ne le satis­font pas, comme elles ne conviennent pas non plus à ses collègues. Ce professionnel de la chaussure prend les choses en main et développe de toutes nouvelles bottes de pompiers en cuir.

Très vite, l’entreprise à Mainburg en Bavière se fait rapidement une bonne réputation avec des chaussures de marche et de tra­vail, qui sont commercialisées sous différents noms de marque.

Ainsi, d’une entreprise locale de cordonniers, HAIX est devenu un acteur mondial. Aujourd’hui, l’en­treprise est l’un des fabricants de chaussures de haute technologie les plus innovants et les plus prospères au monde.

La philosophie de la société de HAIX a des racines profondes dans le pays d’origine bavarois. Ici se trouvent les départements importants de la recherche et du développement, l’atelier créatif du développement de chaus­sures. Dans des laboratoires ul­tramodernes de recherche et de contrôle les spécialistes de la chaussure et les ingénieurs dé­veloppent les dernières ten­dances et fonctionnalités. Ici se trouve aussi une partie impor­tante de la production.

Dans l’état membre de l’UE Croatie, HAIX avait mis assez tôt les bases pour une des installa­tions de production de chaus­sures les plus modernes du monde. Depuis 2009, environ 1.300 collaborateurs fabriquent là où avant les grandes marques du monde du sport faisaient fa­briquer leurs produits high-tech – des chaussures fonctionnelles HAIX de la plus haute qualité.

Depuis 2003 l’établissement de vente de HAIX aux Etats-Unis à Lexington, Kentucky accom­pagne l’expansion au marché américain.

HAIX emploie au niveau mondial environ 1.700 collaborateurs et fabriquait en 2021 env. 1,52 mil­lions paires de chaussures.

Qu’il s’agisse de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie partout dans le monde, les chaussures, les bottes haute gamme de HAIX sont devenues des accompa­gnatrices indispensables.

Production des chaussures HAIX

La production de HAIX est im­plantée en Allemagne et en Croatie. C’est là que le société trouve les collaborateurs haute­ment qualifiés et le matériau de la meilleure qualité. C’est aussi qu’elle peut mettre en oeuvre ses idées pour une protection de l’environnement étendue.

Comme entreprise, HAIX s’est donné pour objectif de produire toujours les meilleures chaus­sures du monde et cet objectif ne peut être atteint qu’étant en Europe constatent les respon­sables de la société.

Par ailleurs, HAIX dispose 5 succursales internationales et sous partenaires licence assurer la proximité avec nos clients. Ainsi la société est présente, en plus de Allemagne et la Croatie, en Suisse, en France, en UK (United Kingdom), aux USA, en Italie, au Pays-Bas, en Bel­gique, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège.

La qualité des produits

Fabricant innovant de chaus­sures fonctionnelles High Tech, HAIX remplit les plus hautes exi­gences dans le monde entier en termes de fonctionnalité, de qua­lité et de design, le tout à un ex­cellent rapport qualité/prix. Les clients de la société l’accordent leur confiance pour assurer leur sécurité pendant leur profession et leurs loisirs – jour après jour et même 24 heures sur 24 heures s’il le faut.

C’est pourquoi, HAIX demeure fi­dèle à son ambition de fournir les meilleures chaussures du monde à nos clients fidèles !

Le cuir représente 70 % des ma­tériaux utilisé pour la chaussure. Il joue donc un rôle essentiel. Pour être de la qualité, HAIX uti­lise exclusivement du cuir d’ori­gine allemande. L’élevage respectueux des besoins de l’es­pèce garantit la meilleure qualité de cuir. Même une qualité de cuir de plus de 3 mm est pos­sible. Le cuir utilisé par HAIX est sans substances nocives pour la santé telles que le PCP ou le chrome6, est rendu hydrophobe selon la norme DIN EN 345, im­perméable, d’entretien facile. Il est traité selon les normes de production les plus élevées.

Les installations de production de HAIX sont d’un niveau supé­rieur à celui des prescriptions lé­gales et certifiées selon les normes EN ISO 9001 et ISO 14001.

Dans le monde entier, HAIX mise sur des collaborateurs hau­tement qualifiés auxquels un programme de formation conti­nue étendu est offert chaque année. Beaucoup d’entre eux ont rassemblé de précieuses ex­périences à l’étranger dans ses propres succursales.

Par ailleurs, ils bénéficient du cli­mat unique propre à une entre­prise familiale dans laquelle un code de conduite donné comme exemple et fixé par écrit crée un partenariat fructueux et cou­ronné de succès. De plus, l’en­treprise disposons d’une certification de la Business So­cial Compliance Initiative (BSCI).

Contrôle de qualité

Afin de garantir durablement le plus haute la qualité, HAIX https://www.haix.com/fr/ dis­pose d’un des laboratoires d’es­sais et de contrôle les plus modernes du monde. Le but, c’est de dépasser les normes mi­nimales légales. Cela signifie plus de sécurité, plus de confort et plus de qualité.

C’est pourquoi, les produits fabri­qué par HAIX sont soumis à des contrôles permanents d’assu­rance qualité. Ainsi, une multi­tude de méthodes de test sont mis en place.

Il s’agit des Essais Booty (Ana­lyse de l’étanchéité de doublures (Booties) ; de l’antistatique, pour tester la résistance de conducti­bilité électrique ; la perméabilité à la vapeur d’eau, pour tester la perméabilité à la vapeur d’eau de matériaux.

En plus, il y a le comportement à la flexion répétée pour semelle, articulation, première semelle de montage; le teste de pression pour les embouts de protection des orteils ; la résistance au glis­sement pour la détermination du coefficient d’effet antidérapant de chaussures pourvues de se­melles de marche.

A ces teste s’ajoutent le Test SUN – REFLECT pour la mesure de la réflexion de la lumière par le cuir d’empeigne à l’aide d’un spectromètre ; l’étanchéité à l’eau, le Test de frottement (Mar­tindale) pour différents matériaux d’empeigne, différentes dou­blures et semelles intérieures (humides et sèches) ; les Essais de traction ; l’Essai au choc (test de chute) : pour les embouts de protection et teste d’Exposition aux flammes.

Aujourd’hui HAIX équipe dans le monde entier des armées, des unités d’intervention et la police avec des chaussures fonction­nelles. Des chaussures, qui ont été développées en proximité de la pratique, souvent en coopéra­tion avec les responsables compétents, et qui remplissent tous les standards et toutes les normes selon les différentes exi­gences des différents pays. HAIX est représenté dans le monde entier par des parte­naires de coopération.

Contact:

https://www.haix.com/fr/

YAPEMA UG OTTOBRUNNERSTRASSE 10F

85649 FAISTENHAAR

EMAIL: [email protected]

TEL.:+4917645670408

Écouter l’article

publicite