Ablassé Ouédraogo : Sa famille demande sa « libération immédiate et sans conditions »

Ceci est un communiqué de la famille de Dr Ablassé OUÉDRAOGO.

Ouagadougou, le 29 décembre 2023.

La famille du Docteur Ablassé Ouédraogo informe les communautés religieuses et coutumières, les juridictions compétentes, l’ensemble de la population du Burkina Faso, ainsi que la communauté internationale que, ce dimanche 24 décembre 2023, notre parent a été enlevé à son domicile de Ouagadougou quelques heures après son retour d’un voyage à l’étranger.

Toutes les tentatives pour le voir ou obtenir de ses nouvelles ont été infructueuses jusqu’à ce jour. Outre la crainte légitime pour sa sécurité et sa santé, cette situation constitue une source de profonde inquiétude pour sa famille et ses proches.

Dans l’ignorance du lieu où il se trouve, des motifs et des circonstances entourant sa disparition inexpliquée, nous exhortons les responsables de cette disparition à prendre toutes les dispositions pour garantir son intégrité physique et psychologique.

Par ailleurs, nous lançons un appel pour obtenir la libération immédiate et sans conditions de notre frère, époux, père, oncle, et grand-père. La famille exprime sa gratitude à toutes les personnes et organisations qui leur témoignent leur solidarité. ⤵️⤵️⤵️

Communique Famille - Disparition forcée de Dr Ablassé Ouédraogo -



Contact: [email protected]

