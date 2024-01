Les vœux de nouvel an de Me Apollinaire Kyelem de Tambela, Premier ministre

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a formulé ses vœux de nouvel an aux Burkinabè dans la nuit du 31 décembre 2023.

«L’année qui s’achève a été éprouvante pour notre pays, au regard de nombreuses attaques terroristes qui ont arraché à notre patrie de nombreux civils et valeureux combattants (FDS et VDP).

La suite après cette publicité

Face à ces épreuves, mon Gouvernement, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, s’est engagé, avec le soutien de tous les Burkinabè, à mener le combat de la restauration de l’intégrité, de l’honneur et du patriotisme. Les différentes réformes opérées au niveau de notre armée commencent à porter des fruits.

D’importantes victoires enregistrées sur les différents théâtres d’opération nous ont permis de recouvrer des territoires et d’y installer nos populations. Je tiens à saluer l’accompagnement sans faille de notre peuple aux différentes initiatives du Gouvernement, à l’instar du Fonds de Soutien Patriotique et du programme d’entrepreneuriat communautaire.

J’invite donc tous les Burkinabè, à être dans cette dynamique, à quel que niveau que ce soit en étant disposé à consentir tout le sacrifice que commande cette situation.

Je reste convaincu qu’avec un tel engagement de chaque Burkinabè, l’année 2024 verra briller un soleil d’espoir et de renouveau pour notre pays.

Du reste, j’invite à la sobriété, à la solidarité et à avoir une pensée pieuse pour toutes nos victimes du terrorisme.

Bonne et heureuse année 2024 à toutes et tous ! Force et courage à nos hommes au front ! Que Dieu bénisse le Burkina Faso !»

Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite