CAN Côte d’Ivoire 2023 : Accueil triomphal des Étalons à Abidjan puis à Bouaké

Les Étalons du Burkina Faso sont arrivés en fin d’après-midi du 11 janvier 2024 à l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne d’où ils ont aussitôt embarqué dans un vol domestique de la compagnie nationale ivoirienne à destination de Bouaké, dans le Centre du pays. Les y attendaient des milliers de supporters tant de la diaspora burkinabè en Côte d’Ivoire que les nombreux autres qui ont effectué le déplacement depuis le Faso voisin.

Aussitôt atterris à l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan en fin d’après-midi de ce jeudi 11 Janvier 2023, les Étalons ont poursuivi leur voyage à destination de Bouaké, Centre de la Côte d’Ivoire où est logée la Poule D de la CAN 2023.

Pendant ce temps, la section ivoirienne de l’Union Nationale des Supporters des Étalons se faisait entendre dans l’enceinte de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Une fois à l’aéroport de Bouaké, les Etalons ont filé à leur quartier général de l’Hôtel Mon Afrik, l’un des plus somptueux établissements de la deuxième plus grande ville ivoirienne. C’est de là qu’ils rejoindront le Stade de la Paix où ils évolueront face à l’Algérie, l’Angola et la Mauritanie.

Sur place, les Étalons footballeurs ont bénéficié d’un accueil des plus chaleureux de la part des supporters qui les y attendaient.

Pour rappel, le premier match des Étalons du Burkina Faso les opposera à la Mauritanie le mardi 16 Janvier prochain à 14 Heures Temps Universel.

Lundi 15 janvier

♦ Algérie – Angola (20hTU)

Mardi 16 janvier

♦ Burkina Faso – Mauritanie (14hTU)

Samedi 20 janvier

♦ Algérie – Burkina Faso (14hTU)

♦ Mauritanie – Angola (17hTU)

Mardi 23 janvier

♦ Angola – Burkina Faso (20hTU)

♦ Mauritanie – Algérie (20hTU)

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

