SICOT 2023 : Le ministre de l’industrie déballe les grands axes de cette 3e édition

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 3e édition du Salon International du Coton et du Textile (SICOT) a officiellement jeté ses dés ce vendredi 26 janvier 2024, à Koudougou. Pour cette édition qui se veut grandiose, le ministre en charge du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a déballé les grandes articulations qui meubleront ces journées du textile.

La suite après cette publicité

« Durant ces deux jours d’échanges, nous aurons une conférence inaugurale… A l’issue de cette conférence inaugurale, il y aura des tables rondes, et certains panels qui seront animés tout au long de ces deux jours par d’éminentes personnalités, des experts chevronnés qui maitrisent la question de cette filière très importante qui est celle du coton.

Ensuite, nous aurons l’exposition à travers les stands professionnels, et la foire internationale grand public qui se déroule aussi. Il y aura également des rencontres B to B », a énuméré Serge Poda.

Pour graver cette édition dans les mémoires, cette 3e édition s’est dotée d’une particularité, selon le ministre chargé du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des Petites et Moyennes Entreprisse. « La particularité cette année, c’est de faire de Koudougou à travers cette 3e édition une base réelle, un socle réel, pour arrêter les bases de la transformation à grande échelle du coton en Afrique », a-t-il dit.

Question donc de révolutionner le secteur du coton-textile, Serge Poda invite les populations à être pragmatiques, et aller vers des résolutions concrètes qui poussent à la transformation à travers les petites et moyennes entreprises, mais aussi à travers les grandes entreprises du coton qui est un produit important qui peut contribuer durablement à la croissance économique des pays.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite