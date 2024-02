Burkina Faso : Les grandes lignes du secteur de l’industrie et du commerce déclinées lors d’une assemblée générale

Le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a organisé une Assemblée du personnel du département, le vendredi 9 février 2024. L’ordre du jour a été de faire un bilan de l’année écoulée et de tracer les lignes de la nouvelle année.

Selon le secrétaire général à l’assemblée générale 2024 du ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Fidèle Ilboudo, 11 objectifs prioritaires ont été assignés à leur département en 2023. Des objectifs que les acteurs du ministère ont relevés avec brio, nonobstant la situation sécuritaire.

A ce titre, plusieurs actions sont à énumérer. « L’année 2023 a été marquée également par la relecture du cahier de charges applicable aux zones industrielles en vue d’assurer une meilleure gestion des parcelles dans lesdites zones.

Aussi, 30 unités industrielles ont été accompagnées à travers la mise en œuvre des plans de restructuration et de mise à niveau des entreprises en difficulté dans le cadre du Projet PACAO-BF. S’agissant de l’Allégement des conditions d’accès au financement des PME/PMI, les actions engagées ont permis l’octroi d’un montant de 890 075 490 francs CFA à 58 promoteurs d’entreprises », a relaté Fidèle Ilboudo.

Cette assemblée faut-il le rappeler s’est voulu être une tribune pour échanger sur les questions liées au fonctionnement du ministère. Par cette assemblée, le ministre en charge du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Poda, a saisi la balle au bond pour divulguer les missions de l’année 2024.

« Les grands chantiers sont déclinés à travers la lettre d’objectif que nous a assignée son excellence monsieur le Premier ministre, à savoir lutter durablement contre la vie chère dans son ensemble, travailler à relancer les unités industrielles dans notre pays, travailler à avoir un secteur de commerce résistant qui dans son activité concourt à la croissance de notre pays, travailler à avoir un secteur de l’artisanat qui soit moderne… », a-t-il fait savoir.

Les agents du ministère ont rassuré une fois de plus leur disponibilité à garder le cap pour la réussite des missions confiées en 2024. Cette assemblée a également servi d’opportunité pour l’ensemble du personnel de rendre hommage à des collaborateurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

