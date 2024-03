« Nous ne voulons plus du saupoudrage » (Le Premier ministre aux partenaires techniques et financiers)

A l’occasion de la première rencontre de l’année 2024 entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers (PTF), ce jeudi 7 mars 2024, à Ouagadougou, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, a adressé des messages à ses hôtes.

« Je pense qu’il nous revient de réfléchir fondamentale si nous voulons réellement nous entraider ou c’est autre chose. Nous, ce que nous cherchons de vous, c’est de nous fournir de l’aide qui peut nous aider à nous passer de l’aide pour devenir des partenaires. Quand vous aidez quelqu’un qui n’arrive pas à s’en sortir, vous-même, vous ne vous enrichissez pas.

Mais quand celui que vous aidez peut se sortir pour devenir acteur de développement, ça profite à tout le monde, ça profite aux échanges internationaux. C’est de ce partenariat dont nous avons besoin.

Nous ne voulons plus du saupoudrage. Nous, voulons que quand vous dites que vous nous aidez, après la phase de l’aide, qu’on puisse dire voilà en quoi il y a eu comme émancipation des citoyens. Nous voulons que les partenaires internationaux interviennent dans les domaines structurants de l’économie », s’est exprimé le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, face aux Partenaires Techniques et financiers ce jeudi 7 mars 2024 à Ouagadougou.

Cette première rencontre de l’année 2024 entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers doit être un tournant dans le cadre de la coopération du Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers, selon le Premier ministre.

« Nos priorités, c’est la sécurité, la refondation de l’Etat et le développement. Si les élections peuvent nous aider avoir la sécurité, nous les organiserons, si les élections peuvent nous aider à refonder notre Etat, si les élections peuvent emmener le développement, nous les organiserons le plus tôt possible. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Il faut que nous sortons notre pays de l’environnement de pauvreté dans lequel nous sommes depuis longtemps.

Il faut être clair, si les élections étaient un moyen de développement, il y a longtemps nous serions déjà développés. On n’organise pas les élections pour organiser les élections. C’est quand on est des Hommes politiques sans objectif qu’on organise les élections pour les élections. Nous, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des Hommes de mission. Nous sommes venus pour une mission.

C’est de sécuriser notre territoire, refonder notre Etat et développer notre pays. Si les élections peuvent nous aider à atteindre ces objectifs, nous allons les organiser. Si les élections ne peuvent pas nous aider à atteindre ces objectifs, nous les suspendrons jusqu’à ce que nous soyons prêts », a dit Me Apollinaire Kyelem de Tambela face aux Partenaires techniques et financiers lors de cette rencontre entre le Gouvernement burkinabè et ses partenaires techniques et financiers.

