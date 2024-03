Lutte contre le VIH : « Connaître son statut sérologique est très important » (Aristide Zongo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l’Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé (ONIDS) a mené une campagne de dépistage du VIH avec l’appui de l’association Yerelon+ le 7 mars 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la célébration des droits de la femme, l’organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé (ONIDS) a tenu à mener plusieurs activités dans ce sens. Ainsi donc au titre de ses activités, une campagne de dépistage du VIH a été offerte par l’organisation au profit des jeunes. Dans l’enceinte même de ses locaux à Ouagadougou, plusieurs personnes ont ainsi répondu à l’appel.

Le responsable des projets auprès de l’ONIDS, Miyemba Yonli, a indiqué que cette campagne de dépistage du VIH « vise à intégrer la question du test du VIH pour vraiment accompagner ceux qui désirent connaître leur statut sérologique. Egalement cette campagne de dépistage du VIH rentre dans le cadre de l’autonomie des droits en santé sexuelle et reproductive et aussi accompagner les jeunes et les dames sur d’autres questions ».

Action salutaire, c’est ce qu’a fait entendre Aristide Zongo, professeur d’histoire et géographie venu faire son test de dépistage. À l’endroit des organisateurs, il a tenu à les remercier pour cette bonne cause. « Connaître son statut sérologique est très important et cela permet d’éradiquer la maladie et si la personne est infectée, on trouve facilement des solutions pour l’accompagner », a ajouté Aristide Zongo.

Ainsi donc « vous savez quand on est jeune c’est très difficile, par peur de connaître son statut sérologique mais je pense que c’est mieux à temps de le connaître. Et pour cela j’invite tous les jeunes à se faire dépister », a-t-il lancé.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite