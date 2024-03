Burkina Faso : Une quarantaine de personnes distinguées Ambassadeurs par la Fédération pour la paix universelle

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Fédération pour la paix universelle section Burkina Faso a distingué une quarantaine de personnalités, en tant qu’ambassadeurs de la paix le mardi 12 mars 2024 à Ouagadougou. Parmi les récipiendaires, Zakaria Tagnan, acteur de la société civile burkinabè, a été reconnu pour ces efforts en faveur de la paix.

La suite après cette publicité

La fédération pour la paix universelle confère le titre d’« Ambassadeur de la paix » à des personnalités « exemplaires qui se dévouent à des activités afin de promouvoir les valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l’harmonie entre les nations, le renouveau de l’organisation des nations unies, des médias responsables et l’établissement d’une culture de paix ».

Une quarantaine de personnalités issues de la société civile, des religieux, des coutumiers, des acteurs politiques, etc. remplissant ces critères ont été faites ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle section Burkina Faso le 12 mars 2024.

Zakaria Tagnan est l’un des récipiendaires du jour. Il a été reconnu pour son engagement social et associatif en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. « Je dédie cette distinction à ma famille qui m’a permis le temps d’être dans la vie associative. Je dédie aussi cette distinction à l’ensemble de la famille wayiyan dont je suis issu. Aujourd’hui, le Burkina Faso traverse une crise, nous sommes là comme des VDP de la ville », a-t-il exprimé.

Pour Thomas Diarra, secrétaire national de la Fédération pour la paix universelle section Burkina, il s’agit à travers ces différentes distinctions honorifiques de promouvoir la culture de la paix. A l’entendre, ces acteurs distingués sont attendus sur le terrain pour continuer à prêcher la paix.

« Nous attendons des ambassadeurs de la paix qu’ils fassent la promotion de la paix partout où ils vont. Ce sont des porteurs du flambeau de la lutte pour la paix dans notre nation et à travers le continent. Il ne suffit pas seulement d’aller parler de la paix, mais ils doivent se comporter comme ambassadeurs de paix », a-t-il recommandé.

Dans ce sens, la Fédération pour la paix universelle entend organiser des rencontres régulièrement pour renforcer la capacité des ambassadeurs de paix. Zakaria Tagnan, acteur de la société civile, semble comprendre la mission qui l’attend. « Nous allons continuer à travailler davantage à réunir l’ensemble des Burkinabè à cultiver la paix autour de notre pays », s’est-il engagé.

La Fédération de paix universelle a été créée le 12 septembre 2005 par les nations unies. La fédération pour la paix universelle (FPU) a pour but de promouvoir le développement durable, renforcer la culture de l’amour, de la paix et de la non-violence. La section du Burkina a été lancée le 17 novembre de la même année. Plus de 3000 personnes ont été faites ambassadeurs de paix à travers le Burkina.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite