Santé infantile : Terre des Hommes plaide pour l’introduction de l’oxymètre de pouls à Bobo

L’ONG Terre des Hommes (TDH) en partenariat avec l’UNICEF et le Ministère de la santé et de l’hygiène publique du Burkina Faso se mobilisent pour un tournant majeur dans les soins de santé infantile. Leur initiative récente, axée sur l’intégration d’outils innovants comme l’oxymètre de pouls, promet d’apporter une nouvelle dimension à la santé communautaire.

L’ONG Terre des Hommes (TDH) a organisé un « atelier d’information et de plaidoyer sur le Projet de renforcement des services de santé à base communautaire et de l’introduction de l’utilisation de l’oxymètre de pouls au niveau communautaire » le mercredi 6 mars 2024 au District sanitaire de Dafra situé dans la ville de Bobo-Dioulasso a accueilli.

Présidée par le Secrétaire général de la province du Houet, Sombéniwendé Nikièma, cette initiative a mobilisé la participation des acteurs sanitaires, des OSC et autres leaders communautaires.

Diagnostic précoce

Le projet vise à introduire essentiellement l’oxymètre de pouls qui sert à mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Le Coordinateur du Programme santé pour Terre des hommes au Burkina Sylvain Toé a souligné l’importance de cette initiative pour la santé infantile.

« Une fois que le taux d’oxygène descend en dessous d’un certain seuil, il y a un risque imminent de mortalité de l’enfant », rappelle-t-il. Avant de préciser que l’outil sera mis à la disposition des Agents de santé à base communautaire (ASBC) qui pourront l’utiliser dans les soins infantiles et préconiser la référence dans la formation sanitaire, les cas d’enfants présentent un taux bas d’oxygène pour leur meilleure prise en charge.

Le deuxième outil est le bracelet électronique. Il est porté aux poignets des enfants ayant un faible poids de naissance inférieur à 2.500 grammes pour suivre leurs températures corporelles en temps réel. Ce dispositif permet un diagnostic précoce des cas d’hypothermie. (C’est-à-dire une baisse classique de température qui présente un risque de mortalité).

« Pour identifier ces moments de baisse de température, on met le bracelet qui va mesurer la température en temps réel. Une fois que la température est basse, le bracelet va signaler, ça va faire des beats et la couleur du bracelet va changer. Ça indique à la maman que son bébé a froid et qu’elle doit par exemple lui donner ce qu’on appelle le soin mère kangourou », explique le coordinateur du Programme santé pour Terre des hommes au Burkina Sylvain Toé.

Fléchir la courbe de la mortalité

En collaboration avec l’UNICEF et le Ministère de la santé et de l’hygiène publique le projet est déployé dans quatre régions du Burkina Faso.

Selon le Secrétaire général de la province du Houet Sombéniwendé Nikièma, cette initiative vient peaufiner la politique de promotion de la santé établie par le gouvernement pour l’atteinte des Objectifs de développement durable.

« Selon le Groupe inter institutions des Nations unies pour l’estimation de la mortalité infantile, en 2021, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans s’établissait à 83 pour 1000 naissances vivantes dont la majorité de ces décès estimée à 70% évitables surviennent en communauté. Les actions du gourdement tendent à développer toutes les stratégies qui pertinentes en vue de fléchir la courbe de cette mortalité », conclut-il.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

