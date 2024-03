Pâques 2024 : Les fidèles du Camp de Prière Shiloh ont prié pour la paix au Burkina Faso

publicite

Des chrétiens du monde entier ont célébré, ce dimanche 31 mars 2024, la Pâques, la plus grande fête chrétienne qui représente la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Au Burkina Faso, la communauté chrétienne en général (catholique comme protestante) n’est pas restée en marge. C’est le cas des fidèles du Camp de Prière Shiloh qui sont sortis massivement pour cette fête.

Tout blanc ! C’est le code vestimentaire choisi au Camp de Prière Shiloh pour la célébration de la Pâques : La résurrection du Seigneur Jésus-Christ d’entre les morts, la plus grande fête chrétienne. Aucun des membres de cette église n’a voulu se faire conter cette célébration.

Pasteur Yao Israël Mondésir, pasteur principal du Camp de Prière Shiloh, a déploré le fait que beaucoup de chrétiens aient pris la Pâques comme un simple temps pour se réjouir, danser, faire ce qu’ils ont envie de faire, sans prendre le temps de réfléchir sur la grandeur de cette fête.

«La Pâques est très importante pour chacun de nous. Elle symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et apporte un grand changement dans nos vies et tout ce que nous faisons. C’est le premier pas. D’abord, par la Pâques, nous sommes sauvés et ensuite nous sommes délivrés, libérés de tout ce qui nous mettait en retard», a-t-il éclairé.

Pour l’homme de Dieu, la Pâques doit être pour tout chrétien, un temps de se mobiliser «mentalement et spirituellement afin d’expérimenter le changement que Dieu a apporté par son fils, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité pour que nous ayons la victoire sur les forces maléfiques».

Selon pasteur Yao, la Pâques est une grande fête pour les chrétiens parce que «c’est le commencement de la délivrance» . Il a expliqué que la sortie des enfants d’Israël après 430 ans de servitude en Égypte symbolise aussi la Pâques.

«Donc, la Pâques ce n’est pas un temps où on doit seulement se réjouir mais se souvenir de ce qui s’est passé, le jour où Moïse et son peuple ont quitté l’Égypte. Aujourd’hui, nous aussi, on continue de quitter notre Égypte où les forces maléfiques de nos familles nous malmenaient », a-t-il révélé.

Sans oublier la situation sécuritaire difficile du pays, pasteur a prié pour que Jésus-Christ qui a vaincu la mort aide aussi le Burkina Faso à vaincre le terrorisme pour que le pays recouvre son intégrité territoriale et sa paix d’antan.

Willy SAGBE

Fayssal Coulibaly (Stagiaire)

Burkina 24

