Festival Konkoun du Nayala : Les lampions se sont éteints sur la 3e édition

Des milliers de Festivaliers ont été réunis autour de la lutte traditionnelle, la danse des masques, des flûtistes, etc., lors du Festival Konkoun du Nayala. C’est sur une note de satisfaction et d’un sentiment de défi révélé que la troisième édition du festival Konkoun du Nayala a refermé ses portes le samedi 30 janvier 2024 à Toma.

La troisième édition du festival Konkoun du Nayala a réuni des milliers de festivaliers venus de plusieurs localités du pays San. Trois jours durant, la musique du terroir San, la danse féminine, les défilés de masques, les flûtistes, etc. ont tenu en haleine le public de Toma.

Pour la lutte traditionnelle discipline phare de cette édition, 107 lutteurs ont combattu dans 4 catégories. À l’issue de deux jours d’intenses confrontations, Kawané Ernest de Toma est champion dans la quatrième, Mossé Kevin de Bounou dans la troisième catégorie, Koni Diallo dans la catégorie deuxième et Kourané Barthélémy de Pankéké dans la première catégorie.

Blaise Ki, président du comité d’organisation du Festival Konkoun du Nayala et ses camarades se félicitent de la réussite de l’édition. C’est un pari réussi malgré le contexte difficile. « Cette édition se tient dans un contexte particulièrement difficile.

Il était osé pour des jeunes de revenir dans cette province pour organiser ce festival. Nous l’avons fait pour essayer d’apporter de la joie dans le cœur de nos populations. Et nous leur disons de cultiver la paix et la cohésion sociale afin d’amorcer le développement de notre province », a-t-il souligné.

Le parrain de l’édition, Karim Souabo, Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, a effectué le déplacement pour soutenir l’initiative de la jeunesse. Il tire la fière chandelle aux organisateurs qui ont réussi à réunir un grand monde pour la cause de la culture dans l’esprit de cohésion. « Ces jeunes ont pu rassembler du beau monde, cela n’est pas toujours évident. Cela permet de nous connaitre. La population est sortie nombreuse, cela veut dire que les gens sont partants pour la cohésion », a-t-il souligné.

Au vu de la mobilisation et de l’engouement, on sent que ces genres d’évènements manquent à la province du Nayala, selon les mots de Honoré Frédéric Paré, Haut-Commissaire de la province du Nayala, président de la cérémonie. Sine die, il s’est engagé à soutenir les prochaines éditions du Festival Konkoun du Nayala.

« Je suis heureux ce soir parce que les mélodies que j’ai entendues me pénétraient réellement. Et je m’engage ici à accompagner l’évènement pour les prochaines éditions. L’administration provinciale, l’administration départementale et tous les directeurs et chefs de service, sont disposés à vous accompagner, pour la réussite des évènements futurs », a-t-il fait entendre.

En rappel, la troisième édition du Festival Konkoun du Nayala s’est tenue du 28 au 30 mars 2024 à Toma sur le thème « La culture, facteur de paix et de développement durable : quelles synergies d’actions entre fils et filles du Nayala pour sa valorisation ? ». Rendez-vous est pris pour une quatrième édition.

Akim KY

Burkina 24

