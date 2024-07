Médias | 3e édition du prix de l’initiative Paix au Sahel : Les candidatures sont recevables jusqu’au 18 août 2024

publicite

Le comité d’organisation de la 3e édition du prix de l’initiative Paix au Sahel a animé une conférence de presse ce mardi 2 juillet 2024 à Ouagadougou.

« Contribution des hommes et femmes de médias à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et à l’augmentation de la résilience communautaire des populations affectées par la crise au Burkina Faso ». Est le thème retenu pour cette 3e édition du prix de l’Initiative Paix au Sahel (IPS). Les presses en ligne, écrite et radiotélévisée sont les catégories de presse retenues pour cette compétition.

Les trois premiers de chaque catégorie seront primés à l’issue de ce concours. Selon le comité d’organisation, cette 3e édition du prix du journalisme sur la paix et la cohésion sociale vise à reconnaitre le mérite des journalistes qui contribuent à la promotion de la paix et la cohésion sociale.

Abbé Hermann Ouédraogo, Secrétaire de la conférence épiscopale justice et paix/Burkina a invité les journalistes à soumettre leurs œuvres correspondant aux critères de candidatures.

« Nous invitons les journalistes à soumettre leurs travaux les plus marquants. Non seulement pour participer à la compétition, mais aussi pour donner à nos compatriotes qui les verront, des raisons d’espérer et d’avancer. Nous croyons que fermement que chaque histoire mérite d’être racontée et que chaque journaliste mérite d’être entendu dans le cadre de ce prix », a-t-il indiqué.

Le reportage, le dossier et le portrait sont les genres journalistiques concernés par ce concours. Et peuvent prendre part, tous journalistes travaillant dans un organe de presse burkinabè. Toutes œuvres soumises doivent avoir été publiées entre le 1er octobre 2023 et le 15 août 2024.

En rappel, le prix du journalisme sur la paix et la cohésion sociale (PJPCS) a été lancé en 2019 par les conférences Episcopales du Burkina, Mali, Niger, Ghana et de la Côte d’Ivoire en collaboration avec le Catholic Relief Service(CRS).

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

