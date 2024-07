Burkina Faso : Les Forces combattantes infligent d’énormes pertes aux terroristes sur plusieurs fronts

publicite

Les Forces combattantes ont infligé, ces derniers jours, d’importantes pertes aux terroristes qui ont attaqué certaines de leurs positions. Du matériel en quantité a également été saisi par les soldats.

Dans la Boucle du Mouhoun, plus précisément à Saaba, les Forces combattantes ont écrasé l’ennemi qui a dû fuir, abandonnant cadavres et matériel de guerre. À l’Est, dans la zone de Bogandé, le BIR 19 a détruit plusieurs bases, neutralisé des dizaines de criminels et récupéré du matériel de guerre.

Dans la ville de Djibo, les terroristes ont tenté par deux fois des incursions majeures. Plusieurs terroristes ont été neutralisés grâce aux avions de chasse pendant que les drones de combat poursuivaient d’autres jusqu’à leurs derniers retranchements.

À Sibè, au nord de Djibo, un violent missile a réglé le compte des assassins cachés dans des maisons abandonnées. À Bouro, toujours au nord de Djibo, un gros missile s’est abattu sur les maisons où s’étaient réfugiés des criminels.

D’autres criminels ont réussi à atteindre leur base dans les bois de Bouro. Pendant qu’ils faisaient le bilan de leurs méfaits, les combattants du ciel ont visé un grand groupe et l’ont réduit en cendres. D’autres vecteurs aériens sont entrés en action et ont pris le relais dans la traque des rescapés.

Un groupe ayant pu atteindre Nassoumbou se croyait tiré d’affaires. Sauf qu’un missile a fendu le ciel et s’est écrasé sous le grand hangar qui faisait office de leur poste de commandement. Les opérations se poursuivent…

Sources : AIB et RTB

