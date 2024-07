Annonce : Under and Over 7 – le joyau de la section 1xGames

𝐂𝐞𝐜𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐬𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞

Qu’est-ce qui distingue un bon jeu de nos jours ? La simplicité des règles ? Les références à d’autres jeux célèbres ? La capacité à susciter des émotions ? Absolument ! Si un jeu possède ces qualités, il devient non seulement un bon jeu, mais aussi un jeu populaire – comme ce fut le cas du hit de la section 1xGames qui s’appelle “Under and Over 7”.

Il existe des dizaines, voire des centaines de jeux de dés. Pour les trouver, rien de plus simple : rendez-vous sur le site web ou dans l’application mobile de 1xBet, allez dans la section 1xGames, sélectionnez la sous-section “Dice” et commencez à jouer. Les règles auraient été rapidement comprises par les Grecs anciens, les chevaliers médiévaux et les joueurs du 19ᵉ siècle qui connaissaient déjà les joies des casinos.

Les règles du jeu sont simples :

Au début de la partie, vous devez choisir l’une des options du montant que les dés vont donner : de 8 à 12 points, 7 ou de 2 à 6 points. Le joueur choisit le montant de la mise et appuie sur le bouton “Placer un pari”. Le montant de la mise est déterminé avant le début du jeu.

Tout ce que vous avez à faire est de deviner si la somme des points sur les deux dés sera supérieure ou inférieure à 7. Chaque gain multiplie la mise par 2.3, et si le joueur parie que la somme des points sur les deux dés sera égale à 7 et que ce pari se réalise, la cote passera à 5.8 !

La mise minimale n’est que de 200 XOF , il est donc possible de jouer et de gagner au jeu “Under and Over 7” même avec une petite somme d’argent sur votre solde. L’intuition, la foi en la chance, la persévérance – voilà ce qui peut apporter le succès à un joueur dans l’un des jeux les plus populaires sur 1xGames. Le nombre de paris est illimité, le jeu est très rapide et attire des milliers de joueurs chaque jour.

Explorez la section 1xGames et trouvez les jeux les plus populaires. La recherche par thème vous aidera à trouver des variantes intéressantes plus rapidement, et le filtre “Jeux populaires” vous montrera les meilleurs hits de la section.

Vivez des émotions fortes avec “Under and Over 7” et d’autres jeux de 1xBet !

