Orange Burkina Faso lance officiellement le « Challenge Barka » pour récompenser son réseau de distribution

publicite

0 Partages Partager Twitter

Orange Burkina Faso, toujours dans la dynamique d’innover et de fidéliser sa clientèle, a initié un nouveau concept dénommé « Challenge Barka ». Le mercredi 21 août 2024, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse, il est intervenu le lancement officiel dudit challenge.

La suite après cette publicité

Au regard du partenariat de longue date qu’entretient Orange Burkina Faso avec son réseau de distribution, le leader des télécommunications au pays des Hommes intègre a décidé de récompenser les revendeurs, bras armé de ce réseau.

« Nos revendeurs sont nos partenaires de longue date. Pour certains, depuis 10 ans et pour d’autres, depuis plus de 20 ans. Il est donc important pour nous de les célébrer. Les célébrer différemment avec un nouveau concept légèrement différent de ce que nous faisons d’habitude. Et c’est l’occasion pour nous de leur dire ‘’Barka’’ », a fait comprendre Liliane Damien, Responsable du Segment Voix de la Direction Marketing et Communication.

« Challenge Barka », ce nouveau concept, a-t-elle alors expliqué, vise à primer les meilleurs revendeurs, mais également à remercier les partenaires de Orange Burkina Faso pour leur fidélité et surtout les célébrer.

Trois critères ont été définis afin de participer audit challenge, a en outre laissé entendre Liliane Damien. Il s’agit de « la prise en compte de la vente totale des revendeurs, qui comptera pour 45% dans la performance globale ; du recrutement de nouveaux clients, qui comptera pour 35% dans la performance globale et la rétention des clients, qui va compter pour 20% dans la performance globale », les a-t-elle cités.

Une villa de près de 18 millions de F CFA comme gros lot du challenge

La Responsable du Segment Voix de la Direction Marketing et Communication a aussi fait savoir que le challenge est prévu pour se tenir sur une période de 3 mois ; et qu’au cours de ladite période, les récompenses vont être mensuelles. « Durant cette période, tous les mois, vous serez récompensés et primés avec de nombreux lots à savoir une moto d’une valeur de plus d’un million de francs CFA, du cash pour les 2e et 3e. Pour les 97 autres, vous aurez des smartphones pour vous dire merci de votre contribution », a déclaré Liliane Damien.

A la fin de cette période de 3 mois, une villa d’une valeur de près de 18 millions de F CFA sera remise au 1er. Pour la 2e place, il est prévu, à l’entendre, la somme de 5 millions de F CFA et pour la 3e place, 2 millions de F CFA. Il y aura également des lots de consolation pour tous ceux qui vont participer à ce challenge, a-t-elle dit en sus.

« Pour s’inscrire, il faut être éligible. Et pour être éligible, il faut être un revendeur rattaché à un distributeur agréé avec un numéro de téléphone reconnu de nos services. Cette éligibilité validée, vous pourriez via la syntaxe *505#, vous inscrire et commencer à participer dès aujourd’hui au challenge », a informé Liliane Damien, rassurant que tous les revendeurs implantés sur le territoire national sont éligibles. L’ensemble des lots, sera officiellement remis à l’occasion d’une soirée de gratitude et de reconnaissance.

« Grâce à Orange money… j’ai pu me construire une maison »

Yaya Tiemtoré est un revendeur du service Orange money au quartier Nioko II de Ouagadougou. Grâce audit service, il dit être aujourd’hui indépendant financièrement, et arrive même à employer d’autres personnes. Cerise sur le gâteau, il dit avoir pu construire grâce à cette collaboration.

« Au début, j’ai commencé avec une table où je m’asseyais avec mon parasol. Je vendais un peu un peu. A la longue, les choses ont beaucoup évolué et je suis à mon actif à 2 boutiques. Il y a beaucoup de projets que j’ai pu réaliser avec Orange money. Grâce à Orange money, j’emploie plusieurs personnes qui arrivent à subvenir aux besoins de leurs familles.

De mon côté, hors mis les 2 boutiques, j’ai pu me construire une maison. J’arrive à subvenir à presque tous les besoins de ma famille et d’autres personnes. J’aimerais encore dire merci à Orange Burkina Faso. Merci à Orange money pour ce produit qu’ils ont pensé à mettre en place », a-t-il confié.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite