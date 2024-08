FBF : Oumarou Sawadogo, nouveau général en chef du football burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo, a pris les commandes de la Fédération burkinabè de football (FBF) ce samedi 31 août 2024 à Ouagadougou, à l’issue de l’assemblée générale élective. Seul candidat en lice, Oumarou Sawadogo, qui remplace Lazare Banssé, se présente comme un président du consensus.

La suite après cette publicité

Un chef militaire pour amener le football burkinabè au front. Il s’appelle Oumarou Sawadogo, colonel-major de l’armée burkinabè à la retraite.

Dans la salle Zemstaaba de la Fédération burkinabè de football (FBF), un dispositif électoral sobre est en place pour l’élection du nouveau président de la (FBF). Sur le présidium, le président de la commission électorale Rodrigue Wangraoua et quatre autres assesseurs assurent le bon déroulement des votes.

La CAF et la FIFA présentes

Bien que seul candidat, ce n’était pas gagné d’avance. Pourquoi? Les membres devaient voter « oui » ou « non » pour Oumarou Sawadogo. Si le « non » l’emportait Oumarou Sawadogo, ancien président du conseil d’administration de l’Union sportive des forces armées (USFA) ne serait pas élu. Ce qui aurait conduit à autre processus électoral ou une mise sous tutelle de la FIFA ou encore la reconduction du bureau sortant.

Ahmed Harraz, responsable de la gouvernance de la FIFA, Alain Philippe Tchéré, secrétaire exécutif de l’UFOA-B sont présents pour suivre cette élection. A leurs côtés, Veron Mosengo-Omba, sécrétaire générale de la CAF, El Hadj Wack Diop, directeur du bureau régional de la FIFA à Dakar sont aussi présents. La FBF a aussi invité le colonel-major Djirbilla Hima Hamidou dit Pélé, président de la fédération nigérienne de football.

Un à un, les différents électeurs, ligues, clubs de ligue 1, districts, clubs de ligue 2, équipes de football féminines, et clubs de 3e division se succèdent, par ordre de priorité, pour glisser leur bulletin dans l’urne. Sur ce bulletin, une seule image : celle du colonel-major Oumarou Sawadogo.

Lire aussi : FBF, Lazare Banssé fait son bilan avant son départ

Un isoloir en carton permet aux votants de garantir la confidentialité des votes. En face, les différents délégués mandatés par leurs clubs attendent. Chacun passe, présente son mandat, puis suit la procédure.

Après le dépouillement des bulletins, le verdict tombe sans équivoque : Oumarou Sawadogo est proclamé nouveau président de la FBF. Il est acclamé par l’assemblée. « Ce mandat est une mission de large ouverture, un devoir de servir et de bien servir le football burkinabè jusqu’en 2028.

Nous prenons cette confiance avec une profonde humilité car elle constitue une marque du partage du consensus proné et un engagement des acteurs du football à se démarquer des attitudes divisionnistes dans la mise en place des structures dirigeantes de notre football », a mentionné Lazare Banssé.

Il succède à Lazare Banssé, dont le mandat a été marqué par des tensions et des appels à sa démission. L’élection d’Oumarou Sawadogo intervient à un moment crucial pour le football burkinabè. Sous Lazare Banssé, la FBF a traversé plusieurs dissensions au sein du comité exécutif et avec un certain nombre de clubs qui ont exigé sa démission. Banssé n’a jamais cédé jusqu’à la fin de son mandat.

Les défis de Oumarou Sawadogo

De nouveaux défis se présentent à Oumarou Sawadogo, dont la candidature est portée par l’Union sportive des forces armées (USFA). Son élection, bien que sans opposition majeure après l’invalidation des candidatures de ses concurrents Ali Guissou et Jonathan Pitroipa, est perçue comme une opportunité de réformer le football burkinabè. Oumarou Sawadogo a promis de travailler pour l’unité et la discipline au sein de la FBF.

A peine élu, Oumarou Sawadogo doit déjà s’attaquer aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Le Burkina Faso affrontera le Sénégal le 6 septembre à Dakar et le Malawi le 10 du même mois à Bamako en raison de la suspension du Stade du 4 août de Ouagadougou.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite