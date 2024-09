BDU-BF reverdit et offre des vivres aux personnes déplacées internes de Loumbila

Dans le cadre de sa responsabilité sociale, la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF) a organisé une séance de reboisement suivie d’un don de vivres. La cérémonie a eu lieu le 7 septembre 2024 à Loumbila dans le bosquet réalisé par la Banque et la commune de Loumbila.

C’est une plantation d’arbres qui entre dans le cadre de la journée internationale de l’arbre célébrée chaque 1er août. La Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF) l’a déjà fait le 20 août 2022 en créant un bosquet dans la commune de Loumbila.

“Cette année encore, la BDU-BF est présente aux côtés de la commune de Loumbila pour l’accompagner dans sa volonté d’offrir une ceinture verte. C’est une tâche qui incombe à tous, car les arbres doivent impérativement avoir leur place pour créer une harmonie et une beauté paysagère rendant ainsi le milieu frais et doux avec l’air purifié”, a indiqué Amadou Allaye Sankaré, Directeur général de BDU-BF.

Occasion faisant, il a invité l’ensemble des Burkinabè à prendre davantage conscience de l’importance des arbres et des forêts tant sur le plan écologique que sur le plan social au niveau des villes et villages.

En outre, cette journée n’a pas été que écologique, elle a été aussi empreinte de solidarité. La BDU-BF a laissé parler son cœur à l’endroit des personnes contraintes à quitter leur localité du fait de l’hydre terroriste pour se retrouver à Loumbila.

Des sacs de riz, des bidons d’huiles, des nattes, etc. d’une valeur de plus de 3 millions ont été mobilisés par BDU-BF pour soulager un tant soit peu la peine de ces personnes qui ont trouvé refuge à Loumbila.

Le DG de BDU-BF a fait savoir qu’en cette période marquée par un fort défi pour le Burkina Faso, “il est essentiel de rester uni et solidaire”. Le représentant du Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Loumbila, Joseph Ouédraogo, n’a pas tari de remerciements à l’endroit des donateurs. “Je prends la parole pour traduire toute notre joie, toute notre satisfaction parce que cela fait quatre ans que nous sommes ensemble.

Et ces quatre ans sont marqués par des actes et des actions qui vont dans le sens de renforcer nos deux entités”, s’est réjoui Joseph Ouédraogo. Il a égrené un certain nombre de réalisation de BDU-BF dans sa commune tout en réitérant ses remerciements. Il a fait savoir que depuis quatre (04) ans BDU-BF veille au reboisement de la Bosquet, BDU-BF a aidé le district sanitaire de la localité à avoir des bouteilles d’oxygène.

Cette année BDU-BF vient soulager la commune dans la gestion des personnes déplacées internes. Une quarantaine d’arbres plantés, des vivres pour les personnes déplacées internes de la commune, tel est le geste social de la Banque de l’union Burkina Faso (BDU-BF) au profit de la commune de Loumbila.

Saisissant l’occasion, le représentant du PDS a émis une doléance auprès de BDU-BF pour la réhabilitation d’un feu tricolore central à Loumbila. Le Directeur Général a promis avant son retour à Ouagadougou que la doléance sera bien étudiée et que la réponse suivra très prochainement.

La Banque de l’union Burkina Faso (BDU-BF) a ouvert ses portes en janvier 2015. Elle fait partie des Banques de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

