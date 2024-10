Médias : La 8e édition du « Prix PaxSahel pour le Journalisme sensible aux Conflits (JSC)» lancée

publicite

Le Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) a lancé la 8e édition du « Prix Pax Sahel pour le Journalisme sensible aux Conflits (JSC) » ce jeudi 10 octobre 2024 à Ouagadougou.

Le Comité de Pilotage du Réseau d’Initiatives de Journalistes (RIJ) a tenu une conférence de presse marquant le lancement officiel de la 8e édition du « Prix PaxSahel pour le Journalisme sensible aux Conflits (JSC) », ou « journalisme de paix ». Le Prix PaxSahel est un concours ouvert aux journalistes de trois pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, travaillant dans les médias : radio, télévision, presse écrite et presse en ligne ou en freelance.

Pour cette 8e édition, les œuvres en compétition doivent avoir été publiées ou diffusées entre le 1er octobre 2023 et le 10 octobre 2024. Un jury composé de professionnels des médias et d’experts dans le domaine des conflits sera mis en place pour analyser les productions et retenir les trois meilleures œuvres dans trois catégories que sont : télédiffusion/ MoJo, radiodiffusion, presse écrite/ presse en ligne.

Les lauréats de la 8º édition seront primés en décembre prochain au cours d’une cérémonie selon les organisateurs. Comme les années précédentes, il est institué, le Prix spécial Koffi-AMETEPE pour l’intégration en hommage au premier Coordonnateur du RIJ. Les œuvres constitutives de candidatures au Prix Pax Sahel 2024 seront reçues en ligne sur [email protected] ou physiquement du 11 octobre au 20 novembre 2024 au siège du RIJ sis à Ouagadougou.

Selon Kowoma Marc DOH, président du comité d’organisation Prix PaxSahel 2024, ce prix, mis en œuvre par le RIJ et ses partenaires, principalement la Deutsche Welle Akademie, est une récompense qui vise à promouvoir l’excellence dans le traitement de l’information liée aux conflits, aux crises et à toute information en lien avec la dégradation de la cohésion sociale.

« Le lancement de ce concours découle du constat que les médias peuvent être des vecteurs d’un vivre-ensemble harmonieux ou être des acteurs aggravants des situations conflictuelles. C’est conscient de cela que le RIJ, à travers des formations et l’animation du site www.paxsahel.com, fait la promotion du JsC : le Journalisme sensible aux Conflits ou journalisme de paix. C’est une voie pour interpeller les médias du Burkina Faso, ainsi que ceux du Mali et du Niger sur l’impact de leurs productions et leurs responsabilités dans la société », a-t-il indiqué.

À travers donc ce concours organisé depuis 2017, le RIJ encourage les journalistes à pratiquer un journalisme engagé dans la recherche de solutions durables pour la paix, la cohésion sociale et le développement. Il est mis en œuvre dans le cadre du projet « Appui aux médias pour la prévention et la gestion des conflits au Burkina Faso ».

Akim KY

Burkina 24

