Burkina Faso : La promotion 2007-2009 de l'École nationale de Police offre des vivres aux veuves et orphelins des Forces combattantes

La 38e promotion de l’École nationale de Police a célébré le samedi 9 novembre 2024 ses 15 ans de service. À cette occasion, les policiers de la promotion 2007-2009 ont offert des vivres et des enveloppes financières aux familles de leurs collègues tombés pour la défense de la patrie.

« Notre promotion compte 15 ans de service en 2024. Il était nécessaire de marquer une halte pour faire le point et réfléchir sur ce qu’il faut faire pour renforcer la solidarité en notre sein », déclare le Commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Bélem, président du comité d’organisation. Pour lui, après 15 ans au service de la Nation, la promotion 2007-2009 de la Police nationale a jugé nécessaire de se retrouver pour une commémoration.

M. Bélem s’exprimait samedi, à Ouagadougou, lors de la célébration des 15 ans de service de la promotion 2007-2009 de l’École nationale de police. Cette célébration se tient sous le thème : « 15 ans de service de la promotion 2007-2009, quelle contribution pour plus de solidarité dans un contexte de terrorisme ? »

« À travers cette célébration, nous retenons que la promotion 2007-2009 a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et aux VDP, qui luttent pour que nous puissions vivre en paix », affirme le Colonel à la retraite Dr. Emile Ouédraogo, ancien ministre de la Sécurité et parrain de la cérémonie.

La promotion, composée de policiers municipaux, de gardes de sécurité pénitentiaire et de policiers nationaux, baptisée « Intégrité » lors de sa sortie de l’école, a profité de l’occasion pour soutenir les familles de leurs 24 collègues disparus.

Elle a offert à chaque famille, entre autres, un sac de riz, 10 litres d’huile, un paquet de spaghettis, un carton de savon ainsi qu’une somme de 75 000 francs CFA. Tout en saluant cette initiative, le parrain de la cérémonie a rappelé l’importance de la solidarité, une obligation et un devoir pour tous.

« Célébrer 15 ans au service de la nation en alliant l’utile à l’agréable est une initiative que le ministre de la Sécurité, que je représente, salue à sa juste valeur », déclare Nana/Benon Fatoumata Yatassaye, représentante du ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana.

La somme de 500 000 francs CFA a été mobilisée par l’ensemble de la promotion et remise à la Conseillère technique du ministre de la Sécurité pour soutenir l’effort de paix. En plus de cette marque de solidarité, le comité d’organisation a annoncé la tenue d’un panel sur le thème de l’édition et un don de sang.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

