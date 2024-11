Gestion du foncier : Les acteurs se concertent pour une meilleure prise en charge

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Autorité Nationale de Coordination du Foncier (ANCF) organise, les 14 et 15 novembre 2024, une table ronde avec les acteurs majeurs du foncier au Burkina Faso. L’objectif est de permettre aux différentes parties prenantes de cerner, d’une part, les missions de cette structure, et d’autre part, de mieux se connaître et dégager des perspectives pour une meilleure prise en charge de la question foncière.

La suite après cette publicité

Les participants à cette rencontre sont issus des structures administratives intervenant dans le foncier, d’organisations de la société civile, de promoteurs immobiliers et de l’Ordre des notaires. Selon le Secrétaire technique de l’ANCF, Sibiri HEBIE, il y a une multitude d’acteurs en charge du foncier qui, malheureusement, ne disposent pas encore d’un cadre d’échange.

Il y a donc la nécessité d’une synergie d’action de l’ensemble des acteurs, publics comme privés. « C’est pour cela que nous avons jugé bon d’inviter tous les acteurs pour qu’ils se connaissent mieux et puissent ensemble, identifier les besoins pressants et élaborer une feuille de route pour aviser l’autorité et voir comment aborder la question foncière dans les jours à venir », a expliqué le Secrétaire technique de l’ANCF, Sibiri HEBIE.

« Aujourd’hui, le foncier, quoi qu’on dise est une bombe à retardement pour notre pays. Mobiliser tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne foncière, permettra à tous d’être sur la même longueur d’onde et voir ensemble les perspectives pour sécuriser le foncier au Burkina Faso », a soutenu le président de l’Ordre des notaires, Me Yacouba DEMBELE.

Florentin KAFANDO, membre de la Coordination nationale des promoteurs immobiliers du Burkina (UNAPIB) lui, s’est réjoui de l’invitation des promoteurs immobiliers à cette table ronde. « L’initiative est noble et nous ne pouvons qu’exprimer notre gratitude vis-à-vis de l’autorité qui a entamé une démarche concertante relative à la gestion de la problématique du foncier », a-t-il indiqué. M. KAFANDO espère qu’avec la création de l’ANCF des solutions seront trouvées pour la gestion du passif foncier au Burkina Faso.

Le conseiller spécial du Premier ministre chargé du foncier, Blaise YODA a, lui aussi, salué la création de l’ANCF. « Le foncier est une matière très stratégique pour notre pays. Mais les compétences étaient disparates, souvent conflictuelles au sein des départements ministériels. Il fallait un cadre fédérateur de tous les acteurs fonciers, et l’ANCF est justement ce cadre fédérateur », a souligné M. YODA.

L’ANCF a été créée en février 2024 dans le but d’assainir la gestion foncière au Burkina Faso.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite