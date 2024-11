SITARAIL : Santé des travailleurs, Les cheminots de SITARAIL effectuent leur visite médicale annuelle

publicite

Conformément aux dispositions réglementaires burkinabè, SITARAIL a organisé, courant octobre à novembre 2024, sa traditionnelle visite médicale annuelle (VMA) au profit de son personnel au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

Débuté depuis octobre dernier, la visite médicale annuelle des cheminots de SITARAIL se poursuit, conformément à l’Article 247 du Code du Travail du Burkina Faso. Ce sont les centres médicaux de l’entreprise à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso qui ont reçu les centaines de cheminots qui ont afflué pour se soumettre à cette opération combien salutaire pour leur bien-être médico-social et entièrement prise en charge par leur employeur, avec la collaboration de l’Office de Santé des Travailleurs (OST). Cette année, l’entreprise a amélioré le dispositif de la VMA a travers un élargissement des prestations servies. Ainsi, en plus des prestations telles que des examens de sang, ophtalmologiques, audio, habituellement réalisées, les cheminots ont également bénéficié, cette année, d’autres services comme Électrocardiogramme (ECG), Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), ainsi que de Radiographie lombaire et pulmonaire. Une amélioration saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont par ailleurs souhaité sa pérennisation. Fatimata Ouédraogo, thermicienne à SITARAIL, exprime sa gratitude à l’entreprise pour l’importance qu’elle accorde à la santé de ses travailleurs. « Depuis que je suis à SITARAIL, je bénéficie chaque année d’une Visite médicale annuelle. Cette année encore, j’en ai été bénéficiaire et ça s’est bien passé. Pour ce qui est des examens, j’ai fait la radio, l’EFR, l’audio, l’ophtalmologie, pour ne citer que cela. Personnellement, je pense que cette visite médicale est à saluer et à pérenniser car elle concourt à la santé physique et même mentale du travailleur. J’adresse mes sincères remerciements à la SITARAIL pour la constance dans la tenue des Visites médicales annuelles ».

Une politique qualité en amélioration continue

La tenue régulière de la VMA à SITARAIL s’inscrit dans le cadre de la politique santé qu’elle n’a cessé de déployer, d’améliorer et d’innover, depuis sa création en 1995, afin de permettre à ses travailleurs, à leurs familles et aux populations riveraines d’avoir accès à des soins médicaux de qualité. Pour Tarnagda Mamadou, Infirmier chef au Centre médical de SITARAIL à Ouagadougou, la VMA ne recherche que le bien être du travailleur. « Le rôle préventif des médecins du travail s’exerce pour l’essentiel à travers la visite médicale annuelle, obligatoire pour tous les salariés. Cette visite médicale permet de diagnostiquer et de détecter les problèmes de santé chez le travailleur, à travers un certain nombre d’examens, afin de statuer sur son aptitude au poste qu’il occupe. Si l’agent présente des pathologies rendant difficile leur travail, le médecin du travail formule des recommandations au Comité Santé et Sécurité au Travail (CSST) pour le bienêtre du travailleur », a-t-il indiqué.

Des centres médicaux au profit des travailleurs et des riverains

L’engagement de SITARAIL en faveur de la santé matérialise, entre-autres, par la construction, l’équipement et l’opérationnalisation de cinq (5) Centres médicaux répartis sur l’ensemble du réseau ferroviaire Abidjan-Ouagadougou. En effet, ces structures sanitaires de proximité, localisées à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Ferkessédougou, Bouaké et Abidjan, sont prioritaires au service des cheminots et de leurs familles, mais aussi ouverts aux populations riveraines du chemin de fer souvent confrontées aux difficultés d’accès aux services médicaux dans les zones reculées.

Le Représentant de SITARAIL au Burkina Faso, Alexis Ouédraogo, se soumettant à l’obligation de la Visite médicale annuelle, au Centre médical de SITARAIL à Ouagadougou

Quelques réalisations de l’entreprise pour le bien-être sanitaire des cheminots, de leurs familles et des populations riveraines.

• Assurance médicale pour les agents et leurs familles.

• 5 centres socio-médicaux fonctionnels sur l’ensemble du réseau, (Abidjan, Bouaké, Ferkessédougou, Bobo Dioulasso et Ouagadougou) et régulièrement fournis en médicaments au bénéfice des agents, de leurs familles et des populations riveraines du chemin de fer.

• Campagne de vaccination pour le personnel.

• Visites médicales annuelles (VMA).

• Installation de comité et de sous-comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en Côte d’Ivoire.

• Installation de comité et de sous-comités de santé et de sécurité au travail (CSST) au Burkina Faso.

• Dons ponctuels aux structures de santé publique.

• Construction de forages dans certaines localités pour faciliter l’accès à l’eau potable.

• Célébration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail (28 avril).

