Journée mondiale de lutte contre la Corruption : SITARAIL et ses 1500 cheminots se mobilisent

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ce lundi 9 décembre 2024, à l’occasion de Journée mondiale de Lutte contre la corruption, SITARAIL et ses 1 500 cheminots, à l’instar de toutes les filiales du groupe AGL – Africa Global Logistics – se sont une fois de plus mobilisés pour la prévention du phénomène de la corruption qui mine le tissu social et économique des entreprises et de la société.

La suite après cette publicité

Cette année, des séances de sensibilisation ont été organisées sur le réseau, notamment à Abidjan, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, sous le thème « Gestion des tiers ». Chez AGL et ses filiales, dont SITARAIL, le slogan choisi pour accompagner le thème est « Nos décisions font notre réputation ».

A travers ces séances de sensibilisation et l’instauration d’un code de conduite, d’éthique et de conformité, SITARAIL réaffirme, aux côtés des autres filiales d’AGL, son engagement et sa détermination à lutter contre cette menace, et contribue à promouvoir un environnement socioprofessionnel sans corruption.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite