La Banque de l’Union (BDU-Burkina Faso) inaugure son agence de Koupéla

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le souci de se rapprocher davantage de sa clientèle, la Banque de l’Union (BDU-Burkina Faso) a procédé à l’inauguration de son agence de Koupéla dans la province du Kouritenga, le mardi 10 décembre 2024. L’ouverture de l’agence de Koupéla porte à 27 le nombre d’agences de la Banque de l’Union sur toute l’étendue du territoire national.

La suite après cette publicité

Située sur l’axe Koupéla-Ouagadougou au secteur 3, l’agence de la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF) de Koupéla est désormais ouverte et offre ses services au public. La Banque de l’Union Burkina Faso ouverte depuis le 15 Janvier 2015 est une filiale du groupe BDM-SA (Banque de Développement du Mali) présent également en Côte d’ivoire, en Guinée Bissau, au Sénégal et au Togo qui ambitionne d’être présent dans le reste des pays de I‘UEMOA dans un avenir proche.

C’est donc dans le souci de se rapprocher davantage de sa clientèle que la Banque de l’Union poursuit sa stratégie de maillage du territoire national et a fait le choix d’implanter une agence à Koupéla, ville à grande dynamique économique.

« L’ouverture de cette agence Koupéla répond à notre volonté de rapprocher les services bancaires des populations et de soutenir le dynamisme économique local. En effet la BDU-BF, fidèle à sa vocation de banque citoyenne s’engage à soutenir de manière diversifiée, tous les secteurs de développement du Burkina Faso et de l’espace communautaire en offrant une gamme de produits innovants tels que le E-Banking, le E-Wallet et aussi les paiements de vos factures de ONEA et SONABEL à nos guichets », a indiqué Yves Arnaud KAHOUN, Directeur général adjoint de la Banque de l’Union Burkina Faso.

Le Haut-commissaire de la province du Kouritenga Moctar Ilboudo a salué l’installation de la Banque de l’Union à Koupéla. La présence de la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU- BF) à Koupéla, dit-il, est une belle contribution dans la promotion et à la dynamisation de l’économie locale.

« En effet, l’agence de Koupéla vient enrichir le paysage financier de la localité au bonheur de sa clientèle et de l’ensemble de la population. Le choix de cette ville n’est pas fortuit car Koupéla est par excellence une ville carrefour très dynamique qui voit naître et grandir des unités économiques très diversifiées.

À travers cette démarche d’extension de son réseau, il ne fait nul doute que les retombées positives se feront ressentir dans le quotidien des usagers de la banque et sur l’activité économique des villes d’accueil et singulièrement la ville de Koupéla », a-t-il laissé entendre.

Les hommes d’affaires et commençants de la localité ont, par la voix de Madi Sana, vice-président de la chambre de commerce et d’industrie du Centre-Est, souhaité que cette Banque remplisse sa mission principale en proposant des services accessibles et adaptés aux besoins de la population.

La cérémonie d’ouverture de l’Agence a été l’occasion pour la Banque de l’Union Burkina Faso de manifester sa solidarité envers les personnes déplacées internes ainsi que d’autres personnes vulnérables de Koupéla à travers un don de vivres composé essentiellement de riz des pâtes alimentaires de l’huile…

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite