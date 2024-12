Burkina Faso : Un vaccin contre le paludisme de stade sanguin montre une protection efficace

publicite

L’Unité de Recherche Clinique de Nanoro et l’Institut de recherche en Sciences de la Santé et du département de Biochimie de l’Université d’Oxford dans un communiqué conjoint ont informé de la réussite d’un essai de vaccin contre le paludisme de stade sanguin. “Les résultats d’un essai de vaccin contre le paludisme de stade sanguin montrent pour une première fois une protection efficace et une très bonne tolérance. Les résultats d’un essai clinique sur un nouveau candidat vaccin contre le paludisme (RH5.1/Matrix-MTM) montrent qu’il est bien toléré et offre une protection efficace contre le stade sanguin de la maladie”, ont-ils laissé entendre dans le communiqué. Lisez plutôt.

« Communiqué de presse conjoint de l’Unité de Recherche Clinique de Nanoro- Institut de recherche en Sciences de la Santé et du département de Biochimie de l’Université d’Oxford.

Les résultats d’un essai de vaccin contre le paludisme de stade sanguin montrent pour une première fois une protection efficace et une très bonne tolérance. Les résultats d’un essai clinique sur un nouveau candidat vaccin contre le paludisme (RH5.1/Matrix-MTM) montrent qu’il est bien toléré et offre une protection efficace contre le stade sanguin de la maladie – une première dans l’histoire des vaccins antipaludiques.

Le paludisme, causé par Plasmodium falciparum, est l’une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans dans de nombreuses régions d’Afrique. Le paludisme au stade sanguin (lorsque le parasite infecte les globules rouges) provoque des symptômes tels que la fièvre et des frissons, et peut entraîner des complications graves et potentiellement mortelles comme l’anémie et des défaillances d’organes vitaux le paludisme cérébral.

La présente étude a été menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford en collaboration avec l’Unité de Recherche Clinique de Nanoro (URCN) à l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) au Burkina Faso, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) au Royaume-Uni et la National Institute of Health (NIH) aux États-Unis, avec le soutien d’autres partenaires, dont Serum Institute of India Pvt. Ltd, Novavax et ExpreS2ion Biotechnologies ApS.

L’équipe de recherche a testé la sécurité et l’efficacité du candidat vaccin contre le paludisme au stade sanguin RH5.1/Matrix-MTM chez des enfants Burkinabè âgés de 5 à 17 mois à Nanoro. Cet essai fait suite aux résultats positifs obtenus en phase I chez des adultes et des enfants Tanzaniens. Plus de 360 enfants répartis en deux groupes ont participé à l’étude en 2023 : l’un a reçu 3 doses du vaccin RH5.1/Matrix-MTM et l’autre 3 doses d’un vaccin contre la rage en tant que contrôle.

Ni les participants, ni leurs familles, ni les équipes de l’étude ne savaient qui avait reçu quel vaccin. Les résultats, publiés aujourd’hui dans la Revue Scientifique The Lancet Infectious Diseases [lien vers l’article : https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00752-7)] montrent que le vaccin a été bien toléré, et ne présente aucun problème de sécurité. Les enfants ayant reçu le vaccin ont développé des niveaux élevés d’anticorps contre le parasite, en particulier ceux qui ont reçu leurs doses de vaccin à 0, 1 et 5 mois comparativement à ceux qui ont reçu leur 3 doses à 0, 1 et 2 mois.

Ce groupe a atteint une efficacité de 55 % contre le paludisme clinique sur une période de 6 mois. De plus, le vaccin a également démontré une efficacité de plus de 80 % contre épisodes cliniques accompagnés de forte parasitémie. Ceci suggère que ce vaccin pourrait prévenir les cas graves du paludisme chez les enfants. Ces résultats serviront de base pour de futurs essais cliniques visant à développer la deuxième génération de vaccins antipaludiques.

Angela Minassian, Médecin infectiologue et Professeur Associé au Département de Biochimie, qui dirige le programme de vaccin contre le paludisme au stade sanguin à l’Université d’Oxford, a déclaré à propos de ces résultats : « Notre objectif, en ciblant le stade sanguin du paludisme avec ce vaccin, est de réduire significativement le nombre de cas graves et de décès. Les vaccins actuellement autorisés, R21/MatrixMTM et RTS,S/AS01, ciblent le stade hépatique du parasite et empêchent les parasites d’entrer dans le sang. Cependant, il arrive que certains parasites passent à travers le filet, et la maladie développe car ni RTS,S ni R21 n’ont aucune activité protectrice contre le paludisme de stade sanguin. Ajouter RH5.1/Matrix-MTM à ces vaccins devrait fournir une seconde ligne de défense essentielle, et donc induire des niveaux de protection encore plus élevés. Il est aussi important de mentionner que notre étude a démontré pour la première fois que ce type de vaccin fonctionne en réduisant la densité parasitaire dans le sang. »

Halidou Tinto, Chercheur Parasitologue et Directeur Régional de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) basé au Burkina Faso, a déclaré à propos de ces résultats : « Il est reconnus que les infections fréquentes par le Plasmodium et le paludisme nuisent à la croissance et au développement normal d’un enfant. Protéger contre le stade sanguin aide à garantir que les enfants peuvent grandir en meilleure santé et avoir de meilleurs résultats éducatifs et développementaux. Cet essai a montré que RH5.1/Matrix-MTM est sûr et bien toléré. Aucun effet secondaire grave n’a été signalé, et les prochaines étapes de l’essai ainsi que les essais ultérieurs continueront à surveiller la sécurité et l’efficacité à long terme du vaccin. Après les vaccins RTS,S/AS01 et R21/Matrix-MTM, nous sommes fiers de voir à nouveau l’Unité de Recherche Clinique de Nanoro en première ligne dans la recherche et acteur pour la présente bonne nouvelle pour les pays endémie palustre. Plus important encore, ces résultats remarquables ouvrent la voie à une approche de vaccins combinés avec une efficacité accrue dans un avenir proche. »

Simon Draper, Professeur de Vaccinologie aux départements de Pédiatrie et de Biochimie, et membre de l’Institut Kavli de Nanoscience, et inventeur du vaccin RH5.1/Matrix-MTM, a déclaré : « Le développement d’un vaccin efficace contre le paludisme au stade sanguin s’est avéré être un défi scientifique exceptionnellement difficile. Pendant plusieurs décennies, les résultats des essais cliniques rapportaient une efficacité nulle ou minimale. Les résultats d’efficacité que nous présentons pour une nouvelle génération de candidats vaccins contre le paludisme ciblant la protéine RH5 sont extrêmement encourageants et représentent une étape majeure pour le domaine du paludisme. Nous avons maintenant l’opportunité de tester le nouveau vaccin RH5.1 au stade sanguin en combinaison avec les vaccins approuvés au stade hépatique, dans le but de développer un produit de seconde génération pouvant offrir une efficacité très élevée contre la maladie du paludisme chez les jeunes enfants africains. »

Il s’agissait d’un essai clinique de Phase 2b, randomisé, contrôlé et en double aveugle. L’étude a été financée par les institutions suivantes : European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), le Medical Research Council (MCR) UK; La National Institute for Health and Care Research Oxford Biomedical Research Centre, la Division of Intramural Research du Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) USA, la US Agency for International Development et le Wellcome Trust.

L’adjuvant à base de saponine Matrix-MTM de Novavax, qui renforce la réponse du système immunitaire et augmente l’amplitude et la durabilité de la réponse en anticorps, est utilisé pour le candidat vaccin RH5.1/Matrix-MTM ainsi que pour le vaccin R21/Matrix-MTM ».

