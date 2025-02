Burkina Faso : Offensive de masse contre la rage dans les casernes

publicite

Une initiative conjointe du Centre d’Hygiène et de Santé animale des Armées et du ministère de l’Agriculture des ressources animales et halieutiques a marqué le lancement d’une campagne de vaccination gratuite contre la rage dans les casernes du pays, ce 31 janvier 2025. Cette action d’envergure vise à protéger les animaux de compagnie des militaires, leurs familles et les populations vivant aux alentours des casernes.

La campagne, prévue pour durer un mois, se déroulera dans plusieurs casernes de Ouagadougou, incluant le Camp Guillaume Ouédraogo, Camp Paspanga, le Camp Bila Zagré, le Camp Baba Sy, le Camp Naaba Koom, la Base aérienne et le Camp BNSP.

Les animaux ciblés sont les chiens, les chats et les singes âgés d’au moins trois mois. Les équidés ne sont pas en reste, puisqu’une équipe se déplacera pour les vacciner directement sur place.

L’objectif affiché est de vacciner au moins 500 animaux au cours de cette campagne. « Nous allons établir un programme et nous rendrons dans les différentes casernes de Ouagadougou.

Nous invitons toutes les familles, à l’intérieur comme à l’extérieur des casernes, ainsi que les populations environnantes, à nous amener leurs animaux de compagnie », a déclaré Ouédraogo Wendlapanga Inès Marie Reine, Directrice du centre d’hygiène et de la santé animale des armées.

Le Colonel-Major Jean Batispte Parkouda, Secrétaire général du ministre de la Défense et des Anciens combattants, a souligné l’importance de cette initiative du service de santé des armées. « Chaque année, des vies sont perdues à cause de la rage.

La majorité des cas humains sont dus à des morsures de chiens infectés, souvent non vaccinés. La vaccination des animaux, en particulier des chiens, est donc la première ligne de défense contre la rage », a-t-il souligné.

Cette campagne ne se limite pas à une action ponctuelle. « Au niveau des forces armées nationales, nous avons mis en place des unités canines qui participent activement à la lutte contre l’insécurité et le terrorisme. Il est donc logique que nous développions les connaissances et les compétences pour l’entretien de ces animaux, et que nous partagions notre expertise avec la population », a ajouté le Colonel-Major Parkouda.

Le Colonel Moustapha Serémé, Directeur centrale des services de santé des armées, a rappelé le lien essentiel entre la santé animale et la santé humaine, en insistant sur le concept « One Health ».

« Cette campagne de vaccination vise à sensibiliser les forces de défense et de sécurité, leurs familles, et la population sur la nécessité d’une bonne santé animale. Quand on prend soin de la santé de nos animaux, on prend soin de notre propre santé », a-t-il insisté.

Cette campagne de vaccination gratuite contre la rage témoigne de l’engagement des acteurs à promouvoir la santé animale et à renforcer la lutte contre cette maladie mortelle. Du 31 Janvier au 01 Mars 2025.

Akim KY

Burkina 24

NB : La campagne se déroulera selon le programme suivant :

-Camp Guillaume : 04 au 05 Février 2025

-Camp Paspanga : 07 au 08 Février 2025

-Camp Bila Zagré: 11 au 12 Février 2025

-Camp Baba Sy: 14 au 15 Février 2024

-Camp Naaba Koom: 18 au 19 Février 2025

