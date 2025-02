JID 2025 : La douane célèbre l’excellence et le mérite de ses agents retraités

La Journée internationale de la douane 2025 s’est achevée ce vendredi 31 janvier. Cet événement a été l’occasion d’honorer les personnes retraitées de l’année 2024 et de saluer l’excellence au sein de l’administration douanière du Burkina Faso à travers la remise d’attestations et de distinctions.

« La reconnaissance publique est très importante pour motiver ceux qui ont été identifiés, les encourager à faire davantage, mais surtout, donner un signal aux autres pour leur dire, peu importe où vous êtes, vous serez toujours identifiés et reconnus à travers ce que vous faites. La nation sera toujours reconnaissante pour le travail abattu » a fait savoir Adama Ilboudo, directeur général de la douane Burkina Faso.

Une cinquantaine d’agents ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2024 ont été honorés lors de cette journée. Ils ont reçu des attestations de mérite ainsi que des médailles en signe de reconnaissance pour leurs années de service.

« C’est un sentiment de fierté pour cette reconnaissance. C’est une preuve qu’ils ont été attentifs à ce que nous avons fait tout au long de notre carrière pour servir l’état burkinabè à travers l’administration des douanes. Bon vent aux autres collègues et que le Seigneur leur donne aussi la grâce de la retraite », a souhaité Etienne Ilboudo, contrôleur des douanes à la retraite.

Amadou Ouédraogo, inspecteur technique des douanes a reçu le prix du meilleur agent de la direction générale des douanes dans une catégorie. Il a été honoré pour son sens élevé du devoir et de la responsabilité.

« Comme l’a dit notre ainé, c’est vraiment un sentiment de fierté. Nous pouvons aussi dire que c’est une mise en œuvre, une application de notre code de déontologie de règlement de discipline générale qui prévoit à son article 124, que le mérite de l’agent doit être reconnu. Et c’est ce que la hiérarchie douanière a fait. Merci à tous, je dédie ce prix à tous les agents de l’inspection technique des douanes.

Cette distinction est une invite à mieux faire. Étant dans une structure de contrôle, c’est de demander aux collègues qui sont sur le terrain, de faire mieux, de s’inspirer de ceux qui ont eu les prix et faire en sorte que nous ayons une administration qui va travailler au service de notre pays », a appelé Amadou Ouédraogo, inspecteur technique des douanes.

Mamadou Séré, conseiller technique du ministre en charge de l’Économie, a représenté ce dernier lors de la cérémonie. Il a salué le travail et les efforts consentis par les douaniers, et a invité les lauréats du prix d’excellence à rester des modèles pour leurs collègues. Il a également exhorté tous les autres agents à se distinguer par leur travail et leur engagement.

La journée Internationale de la douane 2025 se termine sur une note de satisfaction et le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

