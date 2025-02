Archidiocèse de Bobo-Dioulasso : Mgr Laurent Dabiré officiellement intronisé

publicite

Le dimanche 2 février 2025, Monseigneur Laurent Birfuoré Dabiré a pris officiellement possession de son siège en tant que nouvel Archevêque Métropolitain de Bobo-Dioulasso. Nommé par le Pape François le 18 décembre 2024, il succède à Monseigneur Paul Ouédraogo, désormais à la retraite. Avant cette nomination, Mgr Dabiré occupait la fonction d’évêque de Dori. La cérémonie d’intronisation s’est tenue à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, au cours d’une messe d’action de grâce présidée par Son Éminence le Cardinal Philippe Ouédraogo.

Le rituel d’installation qui a été présidé par le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain émérite de Ouagadougou a connu la présence de nombreuses personnalités, dont le Directeur de cabinet du Président du Faso, plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. « Que sa volonté soit faite » constitue la devise du nouvel Archevêque Métropolitain.

Dans son homélie, Mgr Dabiré a exprimé sa profonde gratitude envers le Pape François pour cette nomination et a réaffirmé son attachement à l’Église universelle. Il a souligné l’importance du dialogue interreligieux et de la solidarité pour faire face aux défis actuels. « Nous aurons une attention particulière pour le dialogue avec les autres croyants et les autorités coutumières », a-t-il déclaré, afin de promouvoir la paix, la justice et le développement du pays.

Pour le capitaine Céleste Anderson Martha Médah, représentant du Président du Faso, cette cérémonie est un rappel de l’importance de l’unité nationale face aux défis actuels. Il a souligné que « nous sommes tous des frères et sœurs et que seul un front uni permettra au Burkina Faso de surmonter les épreuves ».

En rappel, Mgr Laurent Birfuorè Dabiré est le 4e évêque et 3e archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso après Mgr Anselme T. Sanon et Mgr Paul Ouédraogo.

Yéhé Véronique TRAORE

Pour Burkina24

