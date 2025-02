Coopération : « L’Égypte se tient aux côtés du Burkina Faso dans cette épreuve et soutient ses efforts pour éradiquer les forces du mal » (Ambassadeur égyptien)

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, ce lundi 3 février 2025, à l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte au Burkina Faso, M. Sherif A. K. Nada. Les deux personnalités ont abordé des questions relatives au renforcement des relations bilatérales entre leurs pays.

Le diplomate égyptien était porteur d’une lettre de félicitation du Premier ministre égyptien à son homologue burkinabè. « Je suis porteur d’un message de félicitations de Son Excellence Monsieur le Premier ministre égyptien à son homologue burkinabè pour sa prise de fonction à la tête du Gouvernement du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé l’engagement de l’Égypte à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de son intégrité territoriale. « L’Égypte se tient aux côtés du Burkina Faso dans cette épreuve et soutient ses efforts pour éradiquer les forces du mal », a souligné l’ambassadeur.

Un autre point clé de cette audience a concerné l’exploration des différents axes de coopération entre les deux pays. Selon M. Sherif A. K. Nada, « le Burkina Faso et l’Égypte entretiennent des relations excellentes et fructueuses » et les deux pays œuvrent à les consolider et à les élargir vers de nouveaux horizons.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, pour sa part, marqué sa disponibilité à renforcer cette coopération et a encouragé l’ambassade à poursuivre dans cette dynamique. Il a insisté sur l’importance d’intensifier les relations bilatérales afin de favoriser des intérêts communs profitables aux deux nations.

Au-delà des collaborations gouvernementales, M. Nada a également souligné les opportunités de coopération entre les secteurs privés des deux pays. « Il y a vraiment de bonnes perspectives à explorer, notamment dans le domaine du commerce. Les marchés seront ouverts pour les échanges au profit de nos populations », a-t-il conclu.

Cette rencontre marque une étape supplémentaire dans le raffermissement des liens entre Ouagadougou et Le Caire, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique de coopération profitable aux deux peuples.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

