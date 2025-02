Lutte contre le terrorisme : Le CEMGA galvanise ses troupes à SEBBA

publicite

Le Général de Brigade Moussa DIALLO, Chef d’Etat-Major Général des Armées (CEMGA), accompagné du ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, ainsi que d’officiers de liaison de l’AES, a effectué une visite de terrain ce samedi 1er février 2025 pour rencontrer les forces combattantes du détachement de SEBBA.

La suite après cette publicité

Le CEMGA a salué la bravoure et l’abnégation des hommes sur le champ de bataille et les a exhortés à rester concentrés sur le combat contre les groupes terroristes. Il a également demandé aux FDS et VDP de travailler de concert avec la population civile dans cette lutte contre l’hydre terroriste, car c’est ensemble que la guerre sera gagnée.

Insistant sur les dangers des réseaux sociaux, il a rappelé aux troupes la nécessité de lutter contre la désinformation.

La délégation gouvernementale a terminé sa visite par une rencontre avec les populations de Sebba, au cours de laquelle le Général Moussa DIALLO a rassuré celles-ci que le nécessaire sera fait pour satisfaire les doléances posées.

Source : EMGA

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite