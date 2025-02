Semaine de l’épargne et de l’investissement Acte 2 : Le top départ est lancé

publicite

La cérémonie d’ouverture de la semaine de l’épargne et de l’investissement a eu lieu ce vendredi 7 février 2025 à Ouagadougou. Cette 2e édition se tient du 7 au 8 février 2025 sous le Haut patronage de Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Économie et des Finances, représenté, le patronage de Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabè, représenté et du parrainage de Lassiné Diawara, président du Conseil d’administration de Bank of Africa représenté également.

“Une épargne protégée est la pierre angulaire de l’investissement productif et du développement“, foi du Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Économie et des Finances représenté à cette 2e édition de la semaine de l’épargne et de l’épargne, représenté par sa chargée de mission Pauline Toé.

Pour l’édition 2025 qui se tient sous le thème « sécuriser son épargne et construire un avenir financier durable : Stratégies endogènes pour un développement résilient face aux défis sécuritaires et aux arnaques“ vient à point nommé.

Il a estimé que le thème, au-delà de sa portée pédagogique, invite à une introspection collective sur la nécessité de bâtir des stratégies adaptées à notre contexte pour assurer la sécurité financière des citoyens et renforcer la résilience économique du Burkina Faso.

Ce d’autant plus que le Burkina traverse une période à fort défi sécuritaire. Selon le ministre, les incertitudes géopolitiques, les mutations technologiques, les pratiques financières illicites et l’évolution des marchés nécessitent une vigilance accrue et une adaptation constante des politiques économiques et financières.

Ainsi, la deuxième édition de la semaine de l’épargne et de l’investissement s’inscrit dans cette dynamique. Le président du Comité d’organisation, Idrissa Nassa, Président du Conseil national du Patronat burkinabè, qui s’est fait représenter par Diakarya Ouattara, « l’épargne n’est pas un luxe. C’est un outil de survie, une stratégie de long terme, et surtout, une passerelle vers la liberté économique ».

Mais pour lui, l’épargne doit être protégée pour ne pas être à la merci des usurpateurs et autres arnaqueurs. Cela est pour lui possible par des solutions endogènes adaptées aux réalités locales, et soutenues par des institutions financières engagées au développement.

Aussi Idrissa Nassa à travers son représentant a-t-il fait savoir que la semaine de l’épargne et de l’investissement est véritablement l’occasion de réfléchir, d’échanger, mais surtout d’agir. Quoi de plus normal que Christophe Yaméogo, président du comité d’organisation de la 2e édition de la semaine de l’épargne et de l’investissement, invite les participants à cette semaine de l’épargne et de l’investissement à partager leurs expériences afin de bâtir un système financier plus sûr, plus équitable et véritablement tourné vers le développement.

Le parrain, Lassina Diawara, Président du Conseil d’administration de la BOA, représenté par Serge Beni, a formulé le vœu que cette semaine de l’épargne et de l’investissement inspiré des solutions concrètes, renforce la confiance entre les acteurs et ouvre la voie à un avenir durable pour le Burkina Faso.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

