Exploitations agricoles dans le centre-Nord : Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo salue la résilience et le dynamisme des producteurs

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité plusieurs sites de production agricole dans la région du Centre-Nord, le jeudi 6 février 2025. Cette tournée avait pour objectif d’évaluer les dynamiques de production agricole et de mettre en lumière l’implication des Personnes Déplacées Internes (PDI).

La suite après cette publicité

Par cette tournée sur des sites de production agricole, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a pu se faire une idée de la diversité et de l’importance stratégique de l’agriculture dans la région du Centre-nord.

En effet, dans la localité de Tingrésséné, première étape de sa visite, le Chef du Gouvernement a découvert la ferme intégrée Segwendmanegré, propriété de Jean Louis Ouédraogo. Ce site de trois hectares regroupe plusieurs activités agricoles et d’élevage, notamment l’embouche ovine, la pisciculture, l’apiculture et l’aviculture.

La délégation conduite par le Premier ministre s’est ensuite rendue au secteur 6 de Kaya où un périmètre maraîcher de trois hectares est exploité par des Personnes déplacées internes (PDI) et des membres des communautés hôtes. Parmi les 102 exploitants du périmètre, 75 sont des PDI.

Enfin, dans le village de Koulogo, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a visité un périmètre maraîcher spécialisé dans la culture de la pomme de terre. 325 exploitants, parmi lesquels 51 PDI, y travaillent. La production attendue pour cette campagne est de 7 700 tonnes de pomme de terre.

Des intrants et du matériel agricole ont été remis, à l’occasion, aux producteurs. Ainsi, les exploitants agricoles du secteur 6 de Kaya, ont reçu une dotation estimée à 2 225 000 FCFA composée d’engrais, de motopompes de pulvérisateurs et d’arrosoirs. Au site de Koulogo, l’appui octroyé est d’une valeur de 7 497 000 FCFA.

En fin de tournée, le Chef du Gouvernement a exprimé sa satisfaction au regard des réalisations observées et son admiration pour la diversité et la qualité des cultures produites dans un environnement souvent jugé hostile.

« C’est une sortie pour aller au plus près des actions qui sont menées dans le cadre de l’Offensive agro-pastorale et halieutique, ici dans la région du Centre-Nord. Ce que nous avons vu nous donne beaucoup de motifs de satisfaction » a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a aussi salué la résilience et le dynamisme des personnes déplacées internes qui participent à la production agricole. Il a en plus rappelé les efforts du Gouvernement pour soutenir les producteurs, à travers des subventions et des intrants agricoles.

« Les producteurs attendent davantage de soutien, notamment pour agrandir les superficies exploitables et améliorer la conservation des récoltes. L’Offensive agro-pastorale et halieutique prend en compte ces défis, et nous avons la certitude que les objectifs seront atteints. Le Gouvernement est déterminé, sous les instructions du Chef de l’État, à tout mettre en œuvre pour atteindre l’autosuffisance alimentaire », a-t-il souligné.

Pour lui, « il est inconcevable que, 65 ans après l’indépendance du Burkina Faso, nous soyons encore obligés de demander de l’aide alimentaire pour subvenir à nos besoins ».

Par cette visite, le Premier ministre a donc réaffirmé l’engagement du Gouvernement à soutenir les initiatives agricoles, à encourager la résilience des producteurs et à renforcer les actions pour une agriculture durable et prospère.

Source : DCRP/PRIMATURE

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite