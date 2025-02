Communiqué | Déborah Gnagne : Une Leader Engagée au Service de la Jeunesse Africaine et Internationale

publicite

Lors des Journées Professionnelles organisées du 4 au 6 février à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) en France, plus de 300 étudiants ont eu l’opportunité d’échanger avec une figure emblématique de l’entrepreneuriat africain : Déborah Gnagne, PDG de Dayo Group. Ancienne étudiante de l’UCO, où elle a obtenu un Master en Mathématiques et Actuariat en 2008, elle est aujourd’hui à la tête d’une entreprise engagée dans l’inclusion financière et l’accompagnement des talents en Afrique et au-delà.

crédits photos: ©ObjectifPro/Rémy Chautard

Intervenant en distanciel lors de la conférence intitulée « Développer des projets à impact en Afrique », Déborah Gnagne a partagé son expérience et sa vision du développement économique du continent. Convaincue que l’avenir de l’Afrique repose sur une jeunesse formée, audacieuse et innovante, elle met un point d’honneur à soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets à fort impact.

Dayo Group, l’entreprise qu’elle dirige, joue un rôle crucial dans l’accès aux services financiers pour les populations et les entrepreneurs africains, facilitant ainsi leur inclusion économique et leur autonomie. En mettant en place des solutions adaptées aux réalités locales, Dayo Group participe activement à la création d’opportunités et à la réduction des inégalités.Déborah Gnagne incarne une génération de leaders déterminés à transformer leur environnement en favorisant le partage de connaissances et l’accompagnement des talents émergents. Son engagement sans faille fait d’elle une source d’inspiration pour de nombreux jeunes, tant en Afrique qu’à l’échelle mondiale.

En mettant en lumière des parcours comme le sien, l’UCO offre à ses étudiants l’opportunité de se projeter dans des carrières porteuses de sens et d’impact. L’intervention de Déborah Gnagne lors des Journées Professionnelles 2025 a réaffirmé l’importance d’un engagement collectif pour un développement inclusif et durable.

Dans cette dynamique, il convient de préciser que Dayo Burkina est dirigé par Léa Armel Kaboré, qui poursuit avec dévouement la mission de l’entreprise en Afrique de l’Ouest. Ce déploiement régional témoigne de l’ambition de Dayo Group d’étendre son impact et d’offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entrepreneurs locaux.

