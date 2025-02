Justice : Le Président du TGI de Banfora incarcéré pour une affaire de vente illégale de parcelles estimée à 108.000.000 de F CFA

publicite

Ceci est un communiqué du Procureur Général près la cour d’appel de Bobo-Dioulasso relatif à l’incarcération du Président du Tribunal de Grande Instance de Banfora.

Le 29 juillet 2024, le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Banfora a enregistré une plainte formulée par monsieur LALLOGO Daporé Souleymane pour faits d’escroquerie dont le préjudice est estimé à neuf millions quatre-vingt-cinq mille (9.085.000) francs contre messieurs YODA Sidaty, Magistrat et Président du Tribunal de Grande Instance de Banfora, TERA Lamine, COULIBALY Adama, KOLOGO Yemdorogo Augustin, ROUAMBA Adama et autres.

Pour donner une suite à cette plainte, un soit transmis a été adressé au Commandant de la Brigade de Recherche de la gendarmerie de Banfora pour l’ouverture d’une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette enquête, il est ressorti que Monsieur YODA et ses coauteurs procédaient à l’identification des parcelles nues dans la ville de Banfora qui, selon leurs informations, n’auraient pas été attribuées.

Ils trouvaient par la suite des acquéreurs lesquels parvenaient à faire la mutation grâce aux actes de vente et aux ordonnances judiciaires aux fins de mutation de droits réels que leur délivrait M. YODA.

C’est ainsi que par ces manœuvres, ils ont réussi à vendre environ dix-huit (18) parcelles pour un montant estimé à cent huit millions (108 000 000) de francs CFA entre les années 2022 et 2024 à plusieurs personnes dont le plaignant.

Eu égard à la gravité des faits et afin de répondre aux préoccupations des victimes, le procureur du Faso près le TGI de Banfora a engagé des poursuites pour stellionat et blanchiment de capitaux contre les mis en cause.

Je voudrais rassurer l’opinion publique que la procédure engagée contre les personnes suscitées se poursuivra conformément aux lois en vigueur et dans le strict respect des droits des prévenus.

Fait au Parquet Général, le 07 février 2025

Le Procureur Général

Adama KAFANDO

