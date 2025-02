Rencontre Gouvernement/Syndicats : Les deux parties s’accordent sur certains points

publicite

Les travaux de la rencontre Gouvernement/Syndicats se sont achevés, le vendredi 7 février 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de la Fonction publique, du travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, représentant le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

La suite après cette publicité

Durant les deux jours de travaux, les participants ont examiné l’état de mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, les réponses du Gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022.

Aux termes des échanges, le Secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, a lu le communiqué final de cette rencontre Gouvernement/Syndicats pour l’année 2025.

Pour ce qui concerne l’état de mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, présenté par la Directrice générale du travail, Stella Sylviane Zoungrana/Somé, les organisations syndicales de travailleurs ont fait des observations et ont posé des questions sur certains points.

La partie gouvernementale a dit prendre acte de ces observations et a indiqué qu’elles seront reversées au comité technique de suivi des engagements pour examen.

Autour du cahier de doléances 2022, le Gouvernement a pris les engagements sur lesquels les partenaires sociaux ont sollicité des échéances.

Relativement à la ratification des conventions 181 et 189 de l’Organisation internationale du travail (OIT) respectivement sur les agences d’emploi privées et le travail domestique, le Gouvernement s’engage à poursuivre le processus de ratification des deux conventions.

Concernant la finalisation et l’adoption du projet de loi portant Code du travail, le Gouvernement s’engage à faire adopter le projet de texte loi.

Pour la mise en œuvre du check off, la partie gouvernementale s’engage à transmettre le formulaire type de demande de cession volontaire de salaire aux organisations syndicales.

Pour la relecture de la loi n°033-2008/AN du 22 mai 2008 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des Etablissements publics de l’Etat (EPE), le Gouvernement s’engage à poursuivre le processus de son adoption.

Relativement au reversement des chauffeurs en catégorie D (classement indiciaire), le Gouvernement s’engage également à examiner la question lors de la relecture du répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME) et des statuts particuliers.

S’agissant de la relecture de la loi n°064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association, la partie gouvernementale s’engage à faire adopter le projet de loi.

Pour le dernier point qui concerne les négociations pour les augmentations salariales dans le privé, le Gouvernement s’engage aussi à faciliter la convocation de la Commission mixte paritaire des négociations salariales dans le secteur privé (CMPNSSP).

Au titre des divers, les Organisations syndicales ont évoqué les points qui portent, entre autres, sur la situation du Secrétaire général de la CGTB, les conditions de retour des travailleurs dans les zones à fort défi sécuritaire, la suspension sans explication de la délivrance des récépissés des syndicats, l’opérationnalisation de l’Assurance maladie universelle (AMU) sans considération des observations de l’Unité d’action syndicale (UAS), la vie chère et la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs.

A l’issue du communiqué final, le représentant du président de mois des centrales syndicales, El Hadji Inoussa Nana, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre qui leur a permis d’exposer leurs préoccupations.

Tout en espérant une mise en œuvre des engagements issus de la rencontre, il a invité le gouvernement à poursuivre le dialogue social afin de trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs.

Le ministre en charge du dialogue social, Mathias Traoré, qui a livré le discours de clôture du Premier ministre, s’est réjoui également de l’ambiance sereine et cordiale qui a prévalu au cours des échanges.

« Je puis vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les mesures qui siéent pour la mise en œuvre des engagements pris et contenus dans le communiqué final », a-t-il indiqué.

Selon le ministre Traoré, conformément à la vision du gouvernement, déclinée dans le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PASD), il sera poursuivi et mis en œuvre des actions et piliers consacrés à la refondation de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance.

Source : DCRP/MFPTPS

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite