Acquisition du terrain de la cité SONATUR de Sapaga : Le ministre de la sécurité reconnaissant à des chefs coutumiers et traditionnels

Le samedi 22 février 2025, le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, accompagné de son Secrétaire général, des Gouverneurs du Plateau Central et du Centre-Est, a effectué une visite de courtoisie aux chefs coutumiers et traditionnels de Zorgho, Bougré, Koupéla et Pouytenga.

Cette visite avait pour objectif de présenter ses civilités aux chefs coutumiers et traditionnels et de leur témoigner sa reconnaissance pour leur implication dans l’acquisition du terrain de la cité SONATUR de Sapaga au profit de son département.

En effet, toutes ces autorités, sous l’égide de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho, dans une volonté affichée de consolider la paix et la cohésion sociale dans cette localité ont facilité le processus d’acquisition dudit terrain destiné à la construction d’un complexe de la Police Nationale à vocation sous-régionale.

Ces notabilités se sont félicitées de l’aboutissement du projet d’acquisition du terrain. Au cours des visites, le Ministre Mahamadou SANA a également salué l’accompagnement et le soutien actif des chefs coutumiers dans le renforcement de la cohésion sociale et la sécurisation du territoire.

Source : DCRP-MSECU

