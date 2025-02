FESPACO 2025: « Black Tea » d’Abderrahmane Sissako lance la série des projections

publicite

Le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a assisté dans la soirée du 22 février 2025, à la cérémonie d’ouverture professionnelle de la 29e édition du FESPACO. Cet évènement emblématique marque le coup d’envoi des projections des œuvres en compétition pour cette nouvelle édition du festival, célébrant ainsi le cinéma et son riche patrimoine culturel.

Le clap d’ouverture de la 29e édition du FESPACO a officiellement été donné par le capitaine Ibrahim Traoré, et le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le samedi 22 février 2025. Après cette étape, qui a marqué le début des festivités, le premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a donné le ton d’ouverture des projections.

Les cinéphiles et les professionnels du cinéma ont eu le privilège de découvrir en avant-première le long métrage « Black Tea » du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, avec Nina Melo et Chang Han dans les rôles principaux. Ce film a été choisi pour ouvrir la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) le 22 février 2025.

Le long métrage « Black Tea » réalisé par Abderrahmane Sissako, met en scène une femme ivoirienne qui, le jour de son mariage, décide de rompre et de s’exiler en Chine. Là-bas, elle rencontre l’amour, mais leur idylle est confrontée aux préjugés et aux différences culturelles. Ce film sensible aborde avec finesse le choc des cultures et la nécessité de l’acceptation de l’autre. Il offre une réflexion profonde sur les thèmes de l’amour, de l’exil et de la tolérance.

En marge de la cérémonie d’ouverture de la 29e édition du Fespaco, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé un appel vibrant au public. Il a encouragé les cinéphiles à fréquenter assidûment les salles de cinéma afin de soutenir et d’encourager les acteurs du 7e art africain.

Déjà primé au Fespaco en 2003, Abderrahmane Sissako, réalisateur mauritanien, est de nouveau en lice pour l’Etalon d’or de Yennenga. Son film « Black Tea » est en compétition avec 234 autres œuvres cinématographiques africaines.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

