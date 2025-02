Santé : Le Centre Médical Marsoor construit par la communauté islamique Ahmadiyya étend ses services

publicite

Le Centre médical Marsoor s’agrandit avec l’ouverture de nouveaux services. Il s’agit des services de médecine générale, de spécialités médico-chirurgicales et un service de santé mère-enfant. Ces nouveaux services viennent appuyer le centre d’ophtalmologie Masroor Eye Institut fonctionnel depuis 2022. La cérémonie d’ouverture desdits services s’est tenue le samedi 22 février 2025 dans la commune de Kouba.

La suite après cette publicité

Après l’ouverture du centre ophtalmologie, « on sait dit que si nous agrandissons le plateau technique en créant un service de néonatologie et de maternité et un service de médecine générale, nous allons encore apporter un plus en matière de santé au niveau de la population de Koubri dans la commune de Kouba », a fait savoir Dr Idrissa Kaboré, directeur du centre médical Marsoor.

C’est dans ce souci d’améliorer la qualité de service de santé dans la commune de Kouba et avec l’appui financier des « ansars » de la communauté islamique Ahmadiyya du Royaume-Uni à hauteur de 752 millions de F CFA, que de nouveaux services ont été ajouté au centre médical Marsoor.

Il s’agit notamment de la médecine générale et de spécialités médico-chirurgicales, mais également un service de santé mère-enfant. Désormais, la population de Kouba et environnante peut se faire soigner à des prix abordables au centre médical Marsoor, selon Dr Idrissa Kaboré.

« L’objectif de créer ce centre au Burkina Faso est de servir l’humanité », a dit Abdul Majid Tahir, représentant le Calife de la communauté islamique Ahmadiyya. Présent à la cérémonie d’ouverture, le ministre en charge de la santé, Dr Lucien Robert Kargougou a traduit sa reconnaissance à la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina pour leurs efforts en offrant des services de soins aux populations.

« Dans un contexte marqué par une pression accrue sur nos infrastructures de santé, notamment en raison des déplacements internes massifs, la communauté Ahmadiyya a initié, depuis 2023, un élargissement significatif de l’offre de soins à travers l’ouverture de centres de santé à Kouba, Dori, Ouahigouya, Koupéla.

Je tiens à exprimer ma gratitude et mes encouragements au Calife de la communauté Ahmadiyya, qui a placé la santé des populations burkinabè au centre de ses préoccupations. Grâce à sa vision éclairée et ses directives, nous assistons aujourd’hui à un renforcement tangible de l’offre de soins dans notre pays », a souligné Dr Lucien Robert Kargougou.

Pour lui, l’ouverture du centre médical Marsoor témoigne d’un engagement soutenu et d’une coopération exemplaire entre le ministère de la santé et la communauté islamique Ahmadiyya.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite