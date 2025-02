« Cinéma africain : Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle » : Un ouvrage de référence pour l’histoire du cinéma africain

publicite

Le 25 février 2025, à Ouagadougou, en marge de la 29e édition du FESPACO, a eu lieu le lancement du volume III de l’ouvrage collectif « Cinéma africain : Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle ». Ce projet, initié par le cinéaste burkinabè Gaston Kaboré, en collaboration avec le FESPACO, la revue Black Camera de l’Indiana University (USA) et l’Institut Imagine, vise à promouvoir et à rendre accessibles les réflexions sur le cinéma africain.

La suite après cette publicité

Cet ouvrage, fruit d’une collaboration entre professionnels du cinéma, universitaires, critiques, journalistes et cinéphiles, se veut un outil de référence pour comprendre l’histoire, la théorie et la pratique du cinéma africain, ainsi que les enjeux de la décolonisation culturelle.

Le cinéaste Gaston Kaboré, lors de la dédicace de l’ouvrage le mardi au siège du FESPACO, a souligné l’importance de ce projet pour célébrer les 50 ans du festival et contribuer à promouvoir l’histoire du cinéma africain. Il a insisté sur la nécessité de faire un cinéma qui n’a pas de pensée sur lui-même », en se nourrissant de la réflexion des écrits et pas seulement des films.

Ardiouma Soma, ancien délégué général du FESPACO et préfacier de l’œuvre, a rappelé que ce projet est né d’une réflexion menée lors de la préparation des 50 ans du FESPACO, avec l’objectif de laisser après, en termes de réflexion, en termes de documentation, en termes de patrimoine pour le présent et pour le futur.

Il a salué le travail accompli. « Cet ouvrage est un patrimoine énorme qui s’exploite pour trouver des éléments qui peuvent aider, qui peuvent nourrir la réflexion sur la culture et le cinéma africain », a-t-il souligné.

L’ouvrage se compose de trois volumes complémentaires. Le premier volume, lancé en 2021, retrace l’histoire du FESPACO et du cinéma africain, de ses origines à nos jours. Le deuxième volume, lancé en 2023, explore les fondements théoriques et organisationnels du cinéma africain, mettant en lumière la richesse et la diversité des approches.

Le troisième volume, lancé en 2025 en version électronique (e-book), rassemble des manifestes, des entretiens et des références essentielles pour approfondir la connaissance du sujet. « Ce volume est constitué de documents préexistants, les déclarations, les résolutions, les recommandations à des festivals, etc. Nous avons essayé de faire un choix de textes importants qui donnent à voir quelle est la pensée africaine au niveau de la culture », a fait savoir Gaston Kaboré.

Cet ouvrage s’adresse à un large public, comprenant les professionnels du cinéma, les universitaires, les étudiants, les journalistes, les critiques et les cinéphiles. Les collaborateurs américains de Gaston Kaboré, de la revue Black Camera, ont souligné l’importance de cet ouvrage pour historiciser le cinéma africain en particulier et définir ses prémisses théoriques.

D’ailleurs, ils ont exprimé l’espoir que ces trois volumes deviennent indispensables pour les références pour tout le monde qui fait de l’intellectuel, de l’académique ou qui a juste l’intérêt d’apprendre au cinéma africain.

L’étalon de Yennega de 1997, Gaston Kaboré, a insisté sur l’importance de contaminer le plus possible de personnes vers une connaissance assez précise du cinéma africain, de ses enjeux, de ses dignes, etc.

Le passage au format électronique pour le volume III vise à faciliter l’accès à l’ouvrage et à réduire les coûts de diffusion. L’œuvre est disponible à l’institut imagine à Ouagadougou ainsi que dans les différents points de vente.

La collection complète des trois volumes de « Cinéma Africain : Manifeste et Pratique pour une Décolonisation Culturelle » est disponible en version électronique pour 22 000 francs, et peut être obtenue auprès des organismes liés au cinéma africain, comme le FESPACO, l’institut Imagine etc.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite