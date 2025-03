Ouagadougou : 5 présumés braqueurs mis aux arrêts par la Police Nationale

publicite

En fin Janvier 2025, le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) du Centre enregistrait une plainte pour braquage dans le quartier Larlé de la ville de Ouagadougou. Au cours dudit braquage, les malfrats, utilisant des armes à feu, ont dépossédé leur victime de la somme de cent quatre-vingt millions (180 000 000) de francs CFA et récupéré sa motocyclette de type Scooter.

Fort heureusement, grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont réussi à identifier rapidement des suspects et, après quelques jours d’investigations, ils ont pu appréhender cinq (05) auteurs principaux des faits et saisir plusieurs objets dont deux (02) pistolets automatiques, du numéraire de plus de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA ainsi que des biens de grande valeur estimée à environ soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA.

La Police Nationale remercie une fois de plus les populations qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les exhorte toujours à la vigilance et à continuer la dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

