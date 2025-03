La série CAMON 40 vient révolutionner l’Intelligence Artificielle au BURKINA

publicite

TECNO, marque de technologie innovante axée sur l’IA, vient de dévoiler la nouvelle série CAMON 40. Cette nouvelle gamme phare allie l’IA TECNO pratique à des capacités d’imagerie avancées pour offrir une photographie innovante et des interactions plus efficaces et créatives.

Pour le directeur général de TECNO, « La série CAMON 40 reflète la mission de TECNO de rendre l’IA plus pratique, ajoutant un nouveau niveau d’intelligence à nos appareils, allant de l’imagerie aux interactions quotidiennes».

L’une des caractéristiques marquantes de la série CAMON 40 est sa capacité d’imagerie révolutionnaire alimentée par l’IA. Grâce à l’intégration harmonieuse des algorithmes d’imagerie avancés de TECNO AI avec un matériel de pointe et un bouton One-Tap innovant, les utilisateurs peuvent désormais capturer chaque instant avec une facilité inégalée. En associant des algorithmes intelligents à un matériel d’imagerie haut de gamme, TECNO continue de repousser les limites de la photographie sur Smartphone, garantissant ainsi aux utilisateurs de ne jamais manquer la photo parfaite.

FlashSnap IA en un clic pour des photos instantanées parfaites

La série CAMON 40 redéfinit la photographie instantanée mobile grâce à la puissance de l’IA. Le mode FlashSnap, piloté par l’IA, s’intègre parfaitement à un appareil photo puissant et à un bouton pratique en un clic, permettant aux utilisateurs de capturer instantanément les moments les plus marquants de la vie. Il optimise le démarrage de l’appareil photo et la prise de vue en continu pour des captures instantanées, tandis que le traitement multi-images par l’IA réduit le bruit et améliore les détails pour des images plus nettes.

Durabilité et savoir-faire : Conçu pour la robustesse et l’élégance

La série CAMON 40 excelle non seulement par ses fonctionnalités intelligentes, mais se distingue également par sa conception robuste et durable, garantissant une fiabilité.

La série CAMON 40 est le smartphone TECNO le plus avancé en matière d’IA à ce jour, établissant une nouvelle norme en matière de productivité, de créativité et d’efficacité basées sur l’IA. Grâce à TECNO AI, la série introduit des applications IA pratiques, offrant des innovations plus intelligentes et plus localisées pour une expérience utilisateur fluide. Équipée du processeur Dimensity Ultimate de MediaTek, la série CAMON 40 consolide sa position de gamme la plus intelligente et performante de TECNO à ce jour.

Durable dans tous les environnements avec leurs certifications IP68 et IP69 de résistance à la poussière et à l’eau, les CAMON 40 et CAMON 40 Pro sont conçus pour résister aux conditions extrêmes, y compris à l’eau chaude. Le CAMON 40 est certifié IP66, offrant une résistance fiable aux éclaboussures d’eau pour une protection quotidienne.

En matière de divertissement, la série CAMON 40 offre une expérience immersive grâce à son écran AMOLED ultra-lumineux, ses deux haut-parleurs stéréo et sa technologie Dolby Atmos, donnant vie à vos films, jeux et musique. Et le plaisir ne s’arrête jamais, grâce à la batterie puissante de 5200 mAh et longue durée de la série CAMON 40, d’une autonomie de 5 ans, et à son immense espace de stockage allant jusqu’à 256 Go+16 Go.

La série Camon 40 est disponible partout au BURKINA

Camon40 133.000f et Camon 40 Pro à 145.000f

Pour plus d’informations, veuillez contacter la page Facebook ou Tiktok de TECNO Burkina

