Finale de la 2e édition du Tournoi de Football des Légendes Africaines : CFFAO-ES en homme et CF-PAC de Dassasgo en dame sont les vainqueurs de l’édition

Débuté, le 04 décembre 2024 dernier et concernant les équipes de petites catégories (U-17) la 2e édition du Tournoi de Football des Légendes Africaines, organisée par l’Association des Fans Club des Légendes Africaines(AFCLA/BF) a connu son apothéose ce samedi 22 Mars 2025 au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou.

Promouvoir le football à la base et favoriser la détection des talents c’est l’objectif visé à travers ce tournoi de football des Légendes Africaines.

A l’affiche deux finales étaient au rendez vous.

La première finale fut celle des hommes qui a mis aux prises CFFAO-ES à NASA FC.

Après deux fois 20 minutes de c’est CFFAO-ES qui a reçu à remporter la finale à la séance des tirs au but par 5 tirs contre 4 après un temps réglementaire d’un but partout entre les deux formations.

La deuxième finale en dame a opposé LIMPAPALA (noir -blanc) de Tanghin à celle de CF-PAC(bleu-blanc) de Dassasgo.

Le match a été littéralement dominé par la formation de CF-PFAC de Dassasgo, doté de deux buts superbes de Nignan Rouki et de Oumou Belem en première période de jeu.

Au tableau des récompenses, chez les garçons CFFAO-ES, vainqueure a reçu des médailles d’or, un jeu de maillots, un ballon, le trophée et une enveloppe financière.



Idem chez les filles CF-PAC de Dassasgo vainqueure a aussi reçu des médailles d’or, un jeu de maillots, un ballon, le trophée et une enveloppe financière.

Il faut noter également que toutes les équipes classées 2e et 3e en homme comme chez dames ont été primé.

La meilleure buteuse et le meilleur buteur du tournoi ont été souscrit à l’APEC.

Au total 16 équipes masculines et 12 équipes féminines ont pris part au tournoi

A l’issue de la compétition, Paul Youssoufa NIKIEMA promoteur du tournoi se dit très satisfait du déroulement de la compétition et pense que les objectifs fixés ont été atteints.Il a saisi également l’occasion pour annoncer les couleurs de la 3e édition avec à la clé de grandes innovations.

Quand au présidente de la commission football féminin de la FBF Aïcha Woba/OUEDRAOGO représentante le président de la fédération Burkinabè de football, elle a salué et encouragé l’initiative.

Elle se dit prête au côté du président de la FBF pour soutenir et accompagner les prochaines éditions.

