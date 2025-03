Technologies émergentes : Le Burkina Faso se penche sur l’intelligence artificielle

publicite

Le ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques a tenu sa première session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) ce jeudi 27 mars 2025 à Ouagadougou. Placée sous la présidence de Dr Aminata Zerbo/Sabane, ministre de la Transition digitale, cette session a pour objectifs de présenter la mise en œuvre des actions prioritaires de l’année écoulée, de mettre en lumière les performances des programmes budgétaires et des structures opérationnelles du ministère, et de formuler des recommandations.

Le thème retenu pour cette session est « Technologies émergentes : enjeux, défis et perspectives de l’utilisation de l’intelligence artificielle au Burkina Faso ». Selon Dr Aminata Zerbo/Sabane, ce choix s’inscrit dans la dynamique de l’évolution des technologies émergentes et de leur impact sur les systèmes économiques mondiaux.

« Ce conseil, en tant que cadre d’orientation, de décision, de suivi et d’évaluation des performances de notre département, nous aide à définir nos orientations stratégiques tout en précisant nos ambitions, en lien avec les attentes du gouvernement pour le secteur de l’économie numérique et des postes », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, la ministre est revenue sur le rapport d’exécution des activités au 31 décembre 2024. Elle a expliqué que, malgré le contexte sécuritaire difficile et la conjoncture internationale défavorable, de nombreux progrès ont été réalisés.

« L’année 2024 a été riche en réalisation et les performances nous encouragent, elles sont appréciables et nous réconfortent dans notre engagement à développer le numérique au profit de nos populations. Pour les réalisations, nous avons la poursuite de la couverture des zones blanches avec 93 nouvelles localités qui reçoivent pour la première fois les services de communication électronique ; la poursuite de la réhabilitation du RESINA afin de pouvoir réussir la transformation qui est en cours dans notre administration pour en faire une administration électronique plus efficace et plus accessible par nos populations.

Nous avons également la poursuite de la construction des deux mini data centers pour aller encore un peu plus vers la souveraineté numérique; la construction des maisons du citoyen que nous avons démarré avec les études architecturales; l’actualisation du cadre juridique que ce soit au niveau des communications électroniques où au niveau des activités postales; nous avons également l’adoption de deux importantes loi l’une sur l’identification unique de la personne et l’autre sur la sécurité des systèmes d’information », a-t-elle détaillé.

Toutefois, Dr Aminata Zerbo/Sabane a souligné des défis importants qui restent à relever et s’est engagée à poursuivre les chantiers en cours et à venir pour assurer la réussite de la transition digitale au Burkina Faso.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

