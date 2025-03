Banfora : Le projet PLURIELLES remet des équipements aux femmes pour booster la production rizicole

publicite

Le 26 mars 2025, la région des Cascades a accueilli la cérémonie de remise de matériels agricoles, une initiative du projet PLURIELLES, visant à soutenir les femmes de la région dans leurs activités rizicoles et agricoles. D’une valeur de plus de 32 millions de francs CFA, ce don permettra d’améliorer la productivité des bénéficiaires et de renforcer leur autonomie économique.

Présidant la cérémonie, le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a salué cette initiative qui s’inscrit dans une dynamique de renforcement des activités génératrices de revenus des femmes.

« C’est une grande joie pour moi de recevoir ces matériels qui vont considérablement améliorer les conditions de travail des femmes rizicultrices. Ce projet apporte un appui essentiel et nous encourageons les bénéficiaires à en faire bon usage », a-t-il déclaré.

Ce don de matériels intervient après plus d’un mois de formation portant sur diverses thématiques liées à la production agricole et à la gestion des activités économiques.

Un projet à fort impact économique et social

Selon le Coordonnateur du projet PLURIELLES, Dr Issa Siribiécette dotation répond aux besoins exprimés par les femmes elles-mêmes à travers l’élaboration de leurs plans d’affaires simplifiés.

« L’objectif est d’améliorer la productivité des femmes, ce qui aura un impact direct sur leurs revenus et leur autonomisation. Un suivi sera mis en place pour mesurer les progrès réalisés et s’assurer que les revenus des bénéficiaires connaissent une nette amélioration », a-t-il expliqué.

En plus de la riziculture, les bénéficiaires sont engagées dans la production et la transformation du manioc, ainsi que dans d’autres activités agricoles. Selon les responsables du projet, ce soutien devrait leur permettre d’accroître leur rendement et d’améliorer la qualité des produits mis sur le marché.

Un engagement des bénéficiaires pour la pérennisation du projet

Au nom des bénéficiaires, Jacqueline Hema/Somé, a exprimé sa gratitude envers le projet PLURIELLES. Elle a souligné l’importance de cette initiative pour l’amélioration des conditions de vie des femmes. « Nous sommes très contentes de recevoir ces matériels. Ils vont nous aider à mieux travailler, augmenter nos revenus et améliorer la qualité de nos produits.

Nous nous engageons à en prendre soin pour qu’ils nous servent sur le long terme », a-t-elle affirmé. Le projet PLURIELLES entend faire une approche participative et durable du développement économique des femmes, en donnant aux femmes, les moyens de renforcer leur indépendance financière.

Un appel à la continuité des actions

Les autorités locales et les bénéficiaires ont unanimement souhaité que ce type d’initiatives se poursuive pour assurer un accompagnement durable des femmes entrepreneures de la région.

En rappel, le projet PLURIELLES est une initiative financée par Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et SOCODEVI. Lancé en 2021, il vise à améliorer la santé et les droits des femmes et adolescentes vulnérables au Bénin, au Burkina Faso et au Mali.

Dans la région des Cascades, le projet a apporté des équipements médicaux aux centres de santé, renforcé la lutte contre les violences basées sur le genre et soutenu l’autonomisation économique des femmes à travers des formations et des dotations en matériels agricoles.

Ces actions contribuent à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et à favoriser leur indépendance financière.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

