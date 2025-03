Jeunesse Réveille-Toi initie une rupture collective de jeûne pour célébrer l’unité et le vivre-ensemble

publicite

Le mouvement estudiantin Jeunesse Réveille-Toi, en partenariat avec l’alimentation Super Naco, a organisé une rupture collective de jeûne le vendredi 28 mars 2025 à Ouagadougou. L’événement a rassemblé plus d’une centaine de personnes, étudiants et clients confondus. Un moment de partage et de communion qui résonne avec le vivre-ensemble au Burkina Faso.

« Réunis par la foi et unis dans le cœur », tel était le thème de cette soirée, un écho aux valeurs prônées par les organisateurs. Raphaël Yonli, le président du mouvement Jeunesse Réveille-Toi, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction. « C’est une satisfaction totale de voir ces étudiants communier avec l’ensemble des clients de l’alimentation Naco. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits », a-t-il déclaré.

Au-delà du simple repas, cette rupture collective a été l’occasion de briser les barrières et de promouvoir le dialogue interreligieux. « Moi, je suis chrétien par exemple. Le PDG, lui, est musulman, mais c’est la même famille. Nous sommes unis », a ajouté Yonli Raphaël, illustrant ainsi la volonté de rassembler au-delà des différences.

L’objectif principal de l’activité, selon Raphaël Yonli, était de promouvoir l’unité et la fraternité entre les étudiants et la communauté, transcendant les différences religieuses et contrant les discours de division. D’où le thème « Réunis par la foi et unis dans le cœur », qui souligne l’importance de la solidarité.

Kader Yoda, le PDG de Super Naco, a également exprimé sa joie de participer à cet événement. « C’est vraiment un plaisir pour moi de faire ça en tant que jeune, entouré des étudiants et de tous. C’est un plaisir pour moi qu’on fasse cette rupture ensemble », a-t-il affirmé.

Son message a été clair. C’est le vivre-ensemble, l’unité, qui sont prônés. Car, dit-il, « On doit tout faire ensemble, quelle que soit l’ethnie, quelle que soit la religion, on le fait pour vivre ensemble. Nous tous, on est Burkinabè, ici, tout le monde est là, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, tout le monde est présent pour qu’on fasse cette rupture ensemble ».

Au-delà de l’aspect social et religieux, cet événement a également été l’occasion de promouvoir la consommation de produits locaux. Kader Yoda a lancé un appel à la population. « On doit consommer ce que nous avons. Comme le président a dit, on doit consommer local. Donc, quand vous rentrez dans l’alimentation, vous allez trouver toutes sortes de produits burkinabè.

Donc, nous, on soutient vraiment ça. On fait tout pour que nos produits soient disponibles dans les rayons », a-t-il exprimé. Le mouvement Jeunesse Réveille-Toi et Super Naco envisagent déjà de renouveler l’expérience, afin de continuer à semer les graines de l’unité et du vivre-ensemble à Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24

