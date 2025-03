Recherches : La légitimité de l’État dans la philosophie politique de Spinoza au cœur d’une thèse de doctorat unique à l’université Joseph Ki-Zerbo

publicite

François Sama a soutenu avec brio sa thèse de doctorat unique en philosophie à l’école doctorale de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou le vendredi 28 mars 2025 à Ouagadougou. Son thème d’étude s’est porté sur « Rationalité et légitimité de l’État dans la philosophie politique de Spinoza ». L’impétrant a été couronné docteur des universités avec la mention très honorable du jury.

Pour l’obtention du grade de Docteur des Universités, François Sama a présenté les résultats de ses recherches à l’école doctorale de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou devant un jury de 5 membres. A l’École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication du Laboratoire de Philosophie de ladite université, cette thèse s’est portée sur la thématique « Rationalité et légitimité de l’État dans la philosophie politique de Spinoza ».

A travers ce thème, l’auteur se penche sur les conditions d’éthiques, légitimes, rationnelles et politiques d’un État dans le but de répondre à la question de vivre en harmonie entre État et citoyens mais aussi entre État voisin.

Selon François Sama, l’impétrant du jour, la philosophie politique de Spinoza est une philosophie qui prend en compte l’ensemble des citoyens dans une logique de vie commune. « La philosophie de Spinoza ne traite pas la question de l’individualité mais la question du vivre en commun. Pour parvenir à une telle analyse, il faut prendre en compte les passions, les affections et les sentiments de tous les citoyens de la république ou de l’État », a-t-il expliqué.

Les résultats de ses recherches sont compilés dans un document de 386 pages et jugés satisfaisants par le jury. Il a obtenu la mention très honorable. Quant au jury, cette thèse a une portée scientifique car elle élucide le rapport qui existe entre un État et ses citoyens, selon la philosophie politique de Spinoza.

Pour le Professeur Jacques Nanema, président du jury, les résultats de cette étude sont à féliciter et regorgent une importance capitale dans la mesure où l’étude affronte une question essentielle à savoir le lien entre un citoyen, l’État et la participation de chaque partie pour une vie harmonieuse.

« Il s’agit d’un travail de philosophie politique ; rationalité et légitimité dans la philosophie de Spinoza, c’est très important car elle affronte une question essentielle c’est-à-dire le rapport entre les citoyens et l’État. D’abord qu’est-ce que l’État ? Comment construire un État et qu’est-ce que l’État doit sauver dans la vie individuelle dans l’objectif de servir le désir de bien vivre social », a-t-il expliqué.

En rappel, François Sama est Professeur certifié de philosophie au Lycée départemental de Kanyan dans la province du Kénédougou.

