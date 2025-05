Fada N’Gourma : Les travailleurs de la région de l’Est expriment leurs doléances dans un esprit républicain

publicite

À l’occasion de la Journée internationale du Travail, les représentants de l’Unité d’Action Syndicale (UAS), section Est, ont remis le jeudi 1er mai 2025 leur cahier de doléances aux autorités régionales. La cérémonie s’est tenue au Gouvernorat de Fada N’Gourma, en présence du Secrétaire général de la région, Siaka Ouattara, représentant le Gouverneur.

Sans manifestations bruyantes, les acteurs syndicaux sont venus dans un esprit de responsabilité et de dialogue. Leur porte-parole, Adolphe Tankoano, a ouvert la rencontre par une minute de silence en hommage aux FDS, VDP, civils et travailleurs victimes de l’insécurité.

Il a salué les efforts des forces engagées pour la sécurité du pays et exprimé le souhait de voir instaurer un cadre de concertation avec les autorités afin de mieux structurer les échanges.

Le cahier de doléances remis contient trois grands axes. Il s’agit de la question sécuritaire, les libertés démocratiques et syndicales, et le pouvoir d’achat. « Arrêt des menaces des travailleurs de rejoindre leurs postes dans certaines localités où les autorités administratives elles-mêmes n’y résident pas.

Prise en charge adéquate des personnes déplacées internes (PDI), des ayants droit des FDS, des VDP et des travailleurs victimes du terrorisme. Ravitaillement régulier des travailleurs et des populations se trouvant dans les localités inaccessibles en produits de première nécessité.

Arrêt des affectations-sanctions, arbitraires ou répressives de responsables et militants syndicaux sous le fallacieux motif d’affectations pour nécessité de services. Réhabilitation des victimes, arrêt de la spéculation sur les céréales et l’application d’une juste politique de contrôle des prix des produits de grande consommation, construction du CHU de Fada, l’amélioration de la qualité de la formation et la suspension du système LMD en attendant de réunir les conditions de mise en application appropriée et viabilisation de toutes les zones non loties », tels sont les points inscrits sur le cahier de doléance.

En réponse, le Secrétaire général de la région a rassuré que ces préoccupations seront transmises à qui de droit, tout en souhaitant une bonne fête à l’ensemble des travailleurs.

Amadou SOW, depuis Fada N’Gourma

Pour Burkina 24

