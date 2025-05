Compétition culturelle inter-établissements à Nanoro : Quand l’art rime avec patriotisme et civisme

publicite

Le jeudi 15 mai 2025, l’ONG Res Publica a organisé à travers la médiathèque de Nanoro, la deuxième édition de ses activités culturelles inter-établissements, en mobilisant la jeunesse scolaire de la commune autour du thème « Engagement patriotique et promotion du civisme ». Cette compétition a vu s’affronter des élèves et des établissements secondaires dans une diversité de disciplines artistiques, allant de la lecture au théâtre en passant par le conte, le slam, l’art oratoire et la danse traditionnelle.

Quatre établissements secondaires de Nanoro, le Lycée professionnel agricole Sainte Anne, le Lycée départemental, le CEG communal et le collège privé Bethel, ont rivalisé dans les catégories de théâtre, d’art oratoire et de danse traditionnelle.

Parallèlement, les élèves se sont mesurés individuellement en lecture, conte et slam, plaçant au cœur de leurs prestations les valeurs de patriotisme et de citoyenneté.

L’événement a connu la présence remarquée de Salam Ouédraogo, Directeur Exécutif de Res Publica Burkina Faso. Dans son allocution, il a souligné l’engagement de son organisation depuis 25 ans dans la promotion du développement humain à travers l’éducation, la santé et les activités agro-pastorales.

« Parce que nous croyons que l’éducation ne se limite pas aux murs des classes, nous avons initié cette compétition comme un cadre d’expression, de créativité et de valorisation de nos cultures locales », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le rôle puissant des arts comme outils d’éveil, d’apprentissage et de cohésion sociale, permettant aux jeunes d’affirmer leur identité et de réfléchir aux enjeux de leur société. « C’est donc bien plus qu’un concours. C’est un espace de dialogue, de fraternité et d’émulation », a-t-il ajouté.

En plus, Salam Ouédraogo a expliqué la conviction profonde de Res Publica quant au rôle crucial du capital humain dans le développement. Il a d’ailleurs mis en lumière l’importance du thème du civisme, particulièrement pertinent dans le contexte actuel, soulignant la nécessité de bâtir des citoyens responsables dès l’enfance.

« Nous sommes convaincus que le développement humain, c’est-à-dire le capital humain, est le levier le plus important, ou du moins l’un des leviers les plus importants du développement. Ce qui fait que nous sommes vraiment axés sur l’éducation. Et l’éducation, on pense qu’elle ne s’arrête pas qu’aux salles de classe. C’est l’environnement, c’est tout ce qu’on fait ».

Les efforts des participants les plus méritants ont été récompensés par des prix en nature et en espèces. Maïda Lynda Bado, lauréate du premier prix de lecture, a confié que cette activité renforçait l’aisance à s’exprimer en public et transmettait aux enfants des valeurs culturelles fondamentales pour leur développement

Le Lycée départemental a remporté la compétition en débat oratoire sur le thème du Rôle des médias dans la promotion de l’incivisme. Kondombo Mahamoudou, membre de l’équipe championne, a noté la mobilisation accrue, signe de l’intérêt pour la communauté scolaire. « Vous voyez qu’il y a l’émotion. Et quand vous entendez le bruit, on sentait l’union. Ce genre d’activité valorise la culture et unit les gens », a-t-il dit.

L’initiative de Res Publica a été chaleureusement saluée par les anciens et les enseignants. Edouard Koncobo, directeur du collège privé Bethel de Nanoro, a exprimé sa gratitude envers l’ONG. « L’éducation est l’affaire de tout le monde. Et nous sommes très ravis de voir qu’à Nanoro, Res Publica œuvre pour l’éveil des consciences de nos élèves. Nous voyons que les élèves ne sont pas laissés à nous seulement », a-t-il expliqué.

Étienne Kafando, honoré du titre de meilleur lecteur de l’année, a exprimé sa fierté et son optimisme pour la jeunesse présente. Il a souligné avec conviction que cette jeune génération était l’avenir et que la culture, mémoire essentielle, devait souder leur identité. Il les a encouragés, futurs leaders, à s’enrichir des valeurs culturelles.

L’événement s’est déroulé dans un contexte de célébration des coutumes et traditions burkinabè, en offrant à la jeunesse une opportunité de se reconnecter à ses racines à travers la danse traditionnelle, les contes etc. Conscient de son impact positif sur le développement personnel et social des jeunes de Nanoro, Res Publica prévoit de réitérer cette activité.

Res Publica est une ONG de développement engagée depuis 25 ans au Burkina Faso dans la promotion du développement humain. Elle œuvre dans les domaines de l’éducation, de la santé et des activités agro-pastorales, avec une attention particulière portée au milieu rural et à la valorisation du capital humain pour un progrès social durable.

Akim KY

Burkina 24

