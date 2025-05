Autosuffisance alimentaire au Burkina Faso : Des jeunes déterminés à relever le défi avec l’aide du gouvernement

publicite

L’équipe du Bureau National des Grands Projets du Burkina a bouclé sa tournée d’inspection dans les Centres de Promotion Rurale (CPR) qui accueillent des jeunes en formation dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, ce dimanche 18 mai 2025, au Centre de Promotion Rurale (CPR) de Goundi, dans la région du Centre-Ouest. C’est sur une note de satisfaction que s’achève cette mission, selon Michel Congo, conseiller technique.

La suite après cette publicité

Le gouvernement de la transition est déterminé à parvenir à l’autosuffisance alimentaire. Pour y arriver, plusieurs initiatives sont lancées.

Parmi celles-ci, on peut citer la sélection des jeunes à travers les différentes communes du pays afin de les former en agriculture pratique.

À l’issue de cette formation, ces jeunes vont bénéficier d’une formation VDP afin de renforcer leur fibre patriotique. Après cette étape, ils regagneront leurs communes respectives où des espaces agricoles seront aménagés par le gouvernement à leur profit.

Toudoubsom Sawadogo, directeur du Centre de Promotion Rurale de Goundi a confié qu’au niveau de leur centre, ils ont d’abord appris aux jeunes les différentes techniques de fertilisation de sol. Ensuite, les apprenants ont eu droit à d’autres modules sur la culture maraîchère, la culture céréalière et la production des matières organiques notamment le compostage.

Il a saisi cette occasion pour appeler ses apprenants à mettre en pratique les connaissances acquises durant leur formation, une fois qu’ils retourneront dans leurs communes.

Augustine Wendenmi, apprenante a affirmé qu’ils ont beaucoup appris sur la culture maraîchère et céréalière au de leur séjour à Goundi.

«On a réussi à semer le maïs, le sorgho blanc, on a pu aussi repiquer le riz, la tomate. On a vraiment appris beaucoup de choses ici. On a même appris à faire du compost», a-t-elle souligné.

À l’en croire,cette formation a fait naître en elle, l’envie de se lancer dans la culture de riz. «Je n’avais jamais pensé un jour semer le riz mais depuis que nous sommes ici, j’ai bien envie de m’essayer dans cette culture », a-t-elle mentionné.

Michel Congo, conseiller technique au Bureau National des Grands Projets du Burkina a tenu à féliciter les formateurs et les apprenants du CPR de Goundi et ceux des autres centres qu’ils ont visité pour leur dévouement.

Il a laissé entendre que si les jeunes appliquent les connaissances acquises au cours de ces trois mois de formation, il y aura un impact significatif sur le terrain au cours de la campagne agricole qui arrive.

«On est satisfait de ce qu’on a vu (…). On a espoir que la saison qui vient avec les connaissances que les jeunes ont reçu dans ces centres de formation, si les pluies sont régulières, on aura de bonnes récoltes», espère-t-il.

Il a rappelé qu’au terme de la formation 12,5 hectares seront aménagés au profit de ces jeunes dans leurs communes respectives.

Willy SAGBE

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite