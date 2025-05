« Enseigne-nous à bien compter nos jours » : Le Pasteur Karim Josias Boni dédicace son ouvrage à Bobo-Dioulasso

publicite

Le samedi 17 mai 2025, le pasteur Karim Josias Boni a dédicacé officiellement son livre « Enseigne-nous à bien compter nos jours », à Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie s’est tenue en marge de la sortie de promotion d’étudiants en théologie ayant achevé une formation de trois années.

La cérémonie de dédicace a réuni plusieurs leaders religieux, étudiants, fidèles et invités venus célébrer à la fois un parcours académique et une œuvre littéraire « profondément » spirituelle.

Dans son allocution, l’auteur, le pasteur Karim Josias Boni, a exprimé sa profonde gratitude envers Dieu pour l’inspiration et la force d’achever ce projet. Il a expliqué que le titre de l’ouvrage est tiré du Psaume 90:12, qui appelle les croyants à demander à Dieu la sagesse pour bien gérer le temps qui leur est imparti sur terre.

« Quand je vois les gens souhaiter des joyeux anniversaires, je pense à autre chose. Pour moi, ce n’est pas une année de plus, mais une année de moins », a-t-il confié, en insistant sur le caractère éphémère de la vie humaine et la nécessité d’une meilleure gestion du temps selon la perspective divine.

Le contenu de l’œuvre

Le livre, structuré en sept chapitres et réparti sur 54 pages, aborde plusieurs thématiques d’actualité et de foi. Il évoque notamment les erreurs du calendrier grégorien, les incohérences historiques liées à la datation de la naissance de Jésus, et la fameuse notion d’« heure africaine » que l’auteur rejette fermement.

« L’heure africaine n’existe pas. Si elle existe, c’est une insulte à l’endroit des Africains. Nous devons apprendre à planifier et à respecter le temps », a-t-il martelé. Il rend également hommage à son père, modèle de rigueur et de ponctualité, à travers des anecdotes inspirantes.

La reconnaissance des étudiants

La cérémonie a aussi permis de célébrer la fin d’un cycle de formation théologique entamé en 2022 par un groupe d’étudiants issus de différentes régions. Victor Dembelé, représentant les étudiants du district de Nouna, dans la province de la Kossi, a exprimé un profond sentiment de reconnaissance : « Nous rendons grâce à Dieu.

Malgré les difficultés, nous avons tenu bon grâce à sa grâce et au dévouement de nos formateurs. » Le thème de l’année, Vaincre la paresse par le travail (Proverbes 6:6-11), a inspiré de nombreuses réflexions sur l’importance du labeur dans le service de Dieu.

Une double portée pour l’activité

Le pasteur Job Dao, président de l’Alliance des Églises Chrétiennes du Burkina Faso, a salué à son tour la double portée de l’événement : formation et production intellectuelle. « On ne peut pas être pasteur sans formation. Et nous avons également besoin de documentation enracinée dans nos réalités africaines », a-t-il souligné en encourageant d’autres leaders spirituels à écrire pour édifier l’Église.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

